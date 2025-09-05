Policía desarticula grupo delictivo vinculado al microtráfico en La Concordia

La Policía Nacional del Ecuador desarticuló el jueves 4 de septiembre de 2025 un grupo delictivo en La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, dedicado al microtráfico de drogas, tras un operativo ejecutado en varios sectores de la ciudad.

Operativo Centinela XXIV: seis detenidos y droga incautada

La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas lideró la Operación “Centinela XXIV”, desplegada en los sectores 3, 4 y 5 de La Nueva Concordia.

>La intervención permitió la captura de seis personas y la incautación de 429,80 gramos de cocaína, equivalente a 4.298 dosis, con un valor en el mercado nacional de aproximadamente 4.300 dólares.

>Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Carlos Alfredo S.B., Pedro Alejandro M.Q., Walther Orlando G.G., Bladimir Fabricio C.V., Iván Antonio C.R. y Juan Leonel M.C.

Antecedentes de los implicados

Cuatro de los seis aprehendidos registran antecedentes por tráfico ilícito de sustancias y otros delitos. En cambio, dos no presentaban registros previos en la base de datos policial.

La Policía señaló que esta diferencia en los perfiles refleja cómo las estructuras delictivas reclutan tanto a reincidentes como a personas sin historial criminal.

En el comunicado oficial se destacó que los resultados “demuestran la capacidad investigativa y el compromiso institucional para enfrentar el microtráfico en La Concordia”.

Contexto del microtráfico en la zona

El cantón La Concordia, situado en Santo Domingo de los Tsáchilas, se ha convertido en un punto sensible para el expendio de drogas a pequeña escala.

Se han registrado decenas de operativos relacionados con microtráfico en La Concordia. Estos datos reflejan una tendencia sostenida de actividad delictiva, que impacta directamente en la seguridad barrial y la tranquilidad ciudadana.

Voces de la comunidad y autoridades

Vecinos de los sectores intervenidos afirmaron que las operaciones policiales son necesarias. Con esto se busca frenar el consumo y la venta de droga cerca de escuelas y parques.

Las autoridades locales reconocieron la necesidad de fortalecer programas de prevención y recuperación, complementando las acciones policiales con políticas de salud y educación.

Lucha sostenida contra el microtráfico

La Policía Nacional ratificó que seguirá ejecutando operativos permanentes contra el expendio de droga. Además, recordó que la colaboración ciudadana es clave para identificar puntos de distribución.

>El caso se suma a una serie de operaciones realizadas este año en Santo Domingo y sus alrededores, donde las autoridades buscan frenar la expansión de redes delictivas que afectan a jóvenes y adolescentes (31).