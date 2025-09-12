Policía decomisa droga y armas y captura a cuatro ciudadanos en Santo Domingo

La madrugada del 12 de septiembre de 2025, en el sector Brisas del Colorado de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos y decomisó droga y armas durante un operativo conjunto con la Fiscalía. La acción permitió incautar marihuana, cocaína, una subametralladora, municiones y otras evidencias relacionadas con el microtráfico.

Incautación de droga y armas en Brisas del Colorado

El operativo se ejecutó en varios allanamientos simultáneos en la cooperativa Brisas del Colorado 1, en el distrito Este de Santo Domingo. Unidades de Inteligencia del Eje Preventivo e Investigativo, junto a la Fiscalía, coordinaron la intervención que terminó con cuatro personas aprehendidas.

En el registro de las viviendas se incautaron 42 bloques tipo ladrillo de marihuana, 129 fundas con la misma sustancia y 86 cápsulas con cocaína. Además, los agentes encontraron una subametralladora calibre 9 mm, un revólver artesanal, una pistola, 41 municiones de distinto calibre y una balanza gramera.

Según la Policía, la droga habría ingresado recientemente a la provincia mediante encomiendas, y tenía como destino el consumo interno en el marco de redes locales de microtráfico. La droga tendría un peso aproximado de 106 kilos y un valor de 80 mil dólares en el mercado nacional y aproximadamente medio millón de dólares en el mercado internacional.

Reincidencia y estructura criminal

La comandante de la subzona, coronel Beatriz Benavides, confirmó que dos de los ahora detenidos ya habían sido aprehendidos hace dos semanas por porte ilegal de armas de fuego. “Estos hechos evidencian la reincidencia y la permanencia de actividades ilícitas en estructuras criminales”, declaró.

Los ciudadanos aprehendidos son: Dave Miguel A. M., Jandry Josué Y. S., César Andrés S. C. y Jordy Estalin G. V., todos de nacionalidad ecuatoriana.

Con este operativo, las autoridades recalcaron que se logró un duro golpe a las estructuras delictivas que buscan consolidarse en Santo Domingo.

Contexto de violencia y narcotráfico

La incautación de droga y armas se enmarca en un escenario de violencia creciente en Santo Domingo de los Tsáchilas. En lo que va de 2025, la provincia ha registrado más de 90 muertes violentas, vinculadas en gran parte a disputas entre bandas criminales.

Ecuador vive una crisis penitenciaria y de seguridad marcada por el narcotráfico y el microtráfico. Santo Domingo ha escalado al top 10 de provincias con mayor índice de violencia.

Reacciones y compromiso institucional

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos de control en coordinación con la Fiscalía General del Estado. “Nuestro objetivo es reducir los índices delincuenciales y garantizar la seguridad ciudadana”, indicó Benavides.

Las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Se prevé que en los próximos días se formulen cargos por delitos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia ilegal de armas.

La captura refleja el trabajo articulado contra estructuras dedicadas al microtráfico, que amenazan la seguridad barrial y alimentan la violencia armada en Santo Domingo (31).