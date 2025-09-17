COMUNIDAD POR USD 1
Policía decomisa armas de fuego y detiene a menor en operativo en Pedernales

Un operativo de control en Pedernales permitió a la Policía Nacional detener a un adolescente de 16 años e incautar dos armas de fuego en un domicilio.
Policía decomisa armas de fuego y detiene a menor en operativo en Pedernales
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional ejecutó un operativo de vigilancia en el sector La Guacharacas, en Pedernales, donde detuvo a un adolescente de 16 años y decomisó dos armas de fuego.

Incautación de armas en operativo en Pedernales

El procedimiento ocurrió durante una intervención de control en un sector considerado conflictivo. Según el parte oficial, los policías detectaron a un ciudadano en actitud nerviosa que intentó huir al notar la presencia policial.

La persecución llevó a los uniformados hasta una vivienda en construcción, con fachada de caña. En el interior del inmueble fue aprehendido un menor identificado con las iniciales E.D.G.S., de 16 años.

Durante el registro en un dormitorio, los agentes encontraron una cajonera que ocultaba dos armas: un revólver calibre 38 de fabricación artesanal, con cartuchos percutidos, y una pistola calibre 9 mm con cargador y cinco municiones.

Procedimiento legal tras la captura

La Policía confirmó que el adolescente resultó detenido por presunto delito flagrante. Antes de ser trasladado a las autoridades competentes, los uniformados le informaron sobre sus derechos constitucionales, en cumplimiento de la normativa vigente.

El hallazgo de un arma artesanal junto a otra industrial evidencia la circulación de distintos tipos de armamento en la zona. Según fuentes policiales, este tipo de decomisos son frecuentes en áreas donde operan grupos delictivos.

La institución reiteró que su objetivo es prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana, mediante patrullajes y operativos focalizados en sectores críticos de Pedernales.

Contexto de violencia y seguridad en Pedernales

La zona norte de Manabí, donde se ubica Pedernales, ha registrado un aumento de operativos contra el porte ilegal de armas. S

Estos decomisos responden a la estrategia nacional de seguridad que busca reducir homicidios y asaltos cometidos con armas de fuego. En Manabí, los homicidios intencionales aumentaron, lo que ha motivado acciones preventivas más estrictas.

Los operativos también han revelado la participación de adolescentes en actividades delictivas, situación que preocupa a las autoridades y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre la captación de menores por bandas criminales.

Reacciones y llamados a la comunidad

Se intensificarán los operativos en la zona urbana y rural de Pedernales, autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas de forma anónima.

La Policía Nacional aseguró que continuará desplegando recursos para reducir la circulación de armas ilegales y proteger a la población frente a delitos violentos (31).

