Operativo militar en Pedernales: tres detenidos con droga y armas de fuego

Tres ciudadanos fueron aprehendidos este martes en el sector Nuevo Pedernales tras un operativo militar ejecutado por la Brigada de Caballería Mecanizada, que decomisó droga y armas gracias a una alerta ciudadana. La acción se realizó con el objetivo de frenar presuntas actividades de microtráfico vinculadas al grupo delictivo Los Choneros.

Incautación en detalle

Durante el registro de la vivienda, los uniformados lograron decomisar lo siguiente:

16 fundas con presunto clorhidrato de cocaína (650 gramos)

con presunto clorhidrato de cocaína (650 gramos) 05 fundas con base de cocaína (200 gramos)

con base de cocaína (200 gramos) 29 fundas pequeñas con cocaína (0,62 onzas)

con cocaína (0,62 onzas) 10 fundas con marihuana (50 gramos)

con marihuana (50 gramos) 11 fundas con 90 gramos de cocaína

con 90 gramos de cocaína 14 fundas con 350 gramos de marihuana

con 350 gramos de marihuana 01 funda con 130 gramos de marihuana

con 130 gramos de marihuana 04 envolturas con 400 gramos de marihuana

con 400 gramos de marihuana 07 paquetes tipo ladrillo con 5,6 kilogramos de marihuana

con 5,6 kilogramos de marihuana 01 paquete tipo ladrillo con 320 gramos de cocaína

con 320 gramos de cocaína 01 revólver calibre 0.38

calibre 0.38 01 subametralladora artesanal calibre 9 mm con alimentadora

calibre 9 mm con alimentadora 03 cartuchos calibre 5.56×45

calibre 5.56×45 02 cartuchos calibre 5.56 mm

En consecuencia, el material incautado fue trasladado junto a los detenidos para los trámites correspondientes.

Armas y detenidos

Posteriormente, las autoridades confirmaron la identidad de los aprehendidos. Se trata de Antonio M., sin antecedentes; Kevin G., con un proceso abierto por tenencia y porte de armas; y Jimmy CH., también sin antecedentes. Todos fueron puestos a órdenes de la justicia.

Además, la Policía Nacional señaló que los tres estarían vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros, considerado uno de los más activos en la región.

Seguridad y operativo militar en Manabí

Según información de la Policía Nacional, los aprehendidos pertenecerían al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros, una estructura delictiva vinculada al narcotráfico en la provincia de Manabí. El Ejército informó que la operación forma parte de los planes de control territorial y reafirmó su compromiso en la lucha contra los grupos delictivos.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad ciudadana en sectores con incidencia de microtráfico y violencia armada. La operación en Pedernales se suma a los recientes operativos ejecutados en la zona norte de Manabí. (30)