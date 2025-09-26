COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Operación en Santo Domingo de los Tsáchilas deja siete detenidos en la cooperativa Che Guevara

Un operativo militar y policial en la cooperativa Che Guevara dejó siete detenidos y el decomiso de armas, municiones y equipos electrónicos en Santo Domingo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Operación en Santo Domingo de los Tsáchilas deja siete detenidos en la cooperativa Che Guevara
Operación en Santo Domingo de los Tsáchilas deja siete detenidos en la cooperativa Che Guevara
Operación en Santo Domingo de los Tsáchilas deja siete detenidos en la cooperativa Che Guevara
Operación en Santo Domingo de los Tsáchilas deja siete detenidos en la cooperativa Che Guevara

Redacción

Redacción ED.

El Batallón de Ingenieros N.° 67 “Montúfar”, junto al Destacamento de Inteligencia Militar y la Policía Nacional, ejecutó la madrugada del 26 de septiembre la operación de Control de Armas Municiones y Explosivos (Camex) en la cooperativa Che Guevara, sector 3 del cantón Santo Domingo. La intervención dejó siete personas detenidas y la incautación de armas, municiones y dispositivos electrónicos vinculados a un grupo de delincuencia organizada.

Detalles de la operación

Las labores de inteligencia y patrullaje permitieron ubicar a un grupo de individuos señalados como integrantes del GDO “R”, quienes operaban en el sector. Según información oficial, los uniformados realizaron allanamientos y registros que derivaron en la captura de siete ciudadanos adultos que estaban en un solo sitio.

Entre las evidencias decomisadas se encontraron dos revólveres de calibres .38 y .22. Además, dos pistolas traumáticas de marcas BLOW y ZORAKY, dos alimentadoras y 39 municiones de diferentes calibres. Además, se recuperaron siete terminales móviles, presuntamente utilizados para coordinar actividades ilícitas.

Los aprehendidos, identificados por las autoridades con nombres y edades, resultaron trasladados bajo custodia y puestos a órdenes de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Se trata de: Kevin Gabriel S. G., de 30 años; Pablo Antonio R. CH., de 25 años; Alex Daniel B. Z., de 26 años; Sail Javi Q. O., de 23 años; Alejandro Gregorio P. Z., de 25 años; Kevin Estiben A. S., de 25 años y José Luis F. Q., de 38 años.

Contexto en la cooperativa Che Guevara

La intervención se llevó a cabo en la cooperativa Che Guevara, un sector que en los últimos meses ha sido escenario de operativos contra estructuras delictivas. Esta zona ha estada vinculada en reportes policiales recientes a actividades de microtráfico y a la presencia de grupos armados.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, Santo Domingo de los Tsáchilas registra un incremento en los operativos contra el crimen organizado en 2025. La operación Camex forma parte de estas acciones preventivas y de control.

Oficial

La acción respondió a un trabajo conjunto de inteligencia, que buscó neutralizar riesgos y limitar el accionar de estructuras armadas. Se inició el proceso legal correspondiente. Los siete ciudadanos permanecen bajo investigación y podrían enfrentar cargos relacionados con tenencia ilegal de armas y pertenencia a un grupo delictivo.

Seguridad y antecedentes recientes

En Santo Domingo, los operativos de alto impacto han sido recurrentes en sectores urbanos y rurales, donde se han detectado bases de operación de grupos delictivos.

La operación CAMEX en la cooperativa Che Guevara se enmarca en la estrategia nacional contra el crimen organizado, que busca reducir la incidencia de homicidios y extorsiones, delitos que afectan gravemente la provincia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia: voces divididas en la Asamblea Nacional de Ecuador tras aprobación

Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia: voces divididas en la Asamblea Nacional de Ecuador tras aprobación

Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia: voces divididas en la Asamblea Nacional de Ecuador tras aprobación

Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO