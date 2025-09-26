Operación en Santo Domingo de los Tsáchilas deja siete detenidos en la cooperativa Che Guevara

El Batallón de Ingenieros N.° 67 “Montúfar”, junto al Destacamento de Inteligencia Militar y la Policía Nacional, ejecutó la madrugada del 26 de septiembre la operación de Control de Armas Municiones y Explosivos (Camex) en la cooperativa Che Guevara, sector 3 del cantón Santo Domingo. La intervención dejó siete personas detenidas y la incautación de armas, municiones y dispositivos electrónicos vinculados a un grupo de delincuencia organizada.

Detalles de la operación

Las labores de inteligencia y patrullaje permitieron ubicar a un grupo de individuos señalados como integrantes del GDO “R”, quienes operaban en el sector. Según información oficial, los uniformados realizaron allanamientos y registros que derivaron en la captura de siete ciudadanos adultos que estaban en un solo sitio.

Entre las evidencias decomisadas se encontraron dos revólveres de calibres .38 y .22. Además, dos pistolas traumáticas de marcas BLOW y ZORAKY, dos alimentadoras y 39 municiones de diferentes calibres. Además, se recuperaron siete terminales móviles, presuntamente utilizados para coordinar actividades ilícitas.

Los aprehendidos, identificados por las autoridades con nombres y edades, resultaron trasladados bajo custodia y puestos a órdenes de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Se trata de: Kevin Gabriel S. G., de 30 años; Pablo Antonio R. CH., de 25 años; Alex Daniel B. Z., de 26 años; Sail Javi Q. O., de 23 años; Alejandro Gregorio P. Z., de 25 años; Kevin Estiben A. S., de 25 años y José Luis F. Q., de 38 años.

Contexto en la cooperativa Che Guevara

La intervención se llevó a cabo en la cooperativa Che Guevara, un sector que en los últimos meses ha sido escenario de operativos contra estructuras delictivas. Esta zona ha estada vinculada en reportes policiales recientes a actividades de microtráfico y a la presencia de grupos armados.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, Santo Domingo de los Tsáchilas registra un incremento en los operativos contra el crimen organizado en 2025. La operación Camex forma parte de estas acciones preventivas y de control.

Oficial

La acción respondió a un trabajo conjunto de inteligencia, que buscó neutralizar riesgos y limitar el accionar de estructuras armadas. Se inició el proceso legal correspondiente. Los siete ciudadanos permanecen bajo investigación y podrían enfrentar cargos relacionados con tenencia ilegal de armas y pertenencia a un grupo delictivo.

Seguridad y antecedentes recientes

En Santo Domingo, los operativos de alto impacto han sido recurrentes en sectores urbanos y rurales, donde se han detectado bases de operación de grupos delictivos.

La operación CAMEX en la cooperativa Che Guevara se enmarca en la estrategia nacional contra el crimen organizado, que busca reducir la incidencia de homicidios y extorsiones, delitos que afectan gravemente la provincia.