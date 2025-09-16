Operación en la cárcel Bellavista: militares descubren celulares, cargadores y hojas de afeitar ocultas

El lunes 15 de septiembre de 2025, desde las 11h00, efectivos del Ejército Ecuatoriano realizaron un operativo de control en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Como resultado, terminó con el decomiso de celulares, chips, cargadores y objetos cortopunzantes escondidos en las celdas del pabellón A.

Intervención militar en la cárcel Bellavista

La operación se efectuó en el Centro de Privación de Libertad N.º 1, conocido como cárcel Bellavista, en la etapa 3 del pabellón A. En ese momento, personal militar efectuó un registro minucioso en varias celdas, donde finalmente hallaron equipos electrónicos y un objeto cortopunzante escondidos en caletas.

Entre los elementos incautados, constan ocho teléfonos celulares, trece chips, seis baterías, seis cargadores, un auricular y cien hojas de afeitar tipo gilette. Asimismo, los militares decomisaron un objeto cortopunzante que representaba riesgo para la seguridad interna del centro.

Posteriormente, la cadena de custodia se ejecutó de inmediato. De esta forma, las evidencias se entregaron al Centro de Acopio de la Subzona Santo Domingo, donde quedaron registradas.

Compromiso de seguridad y orden

El Ejército Ecuatoriano destacó que estas acciones buscan fortalecer el control interno y evitar el ingreso de objetos prohibidos que puedan ser utilizados en extorsiones, comunicaciones ilegales o actos de violencia. Por ello, un portavoz militar indicó: “Se mantendrán operativos permanentes para garantizar el orden dentro de la cárcel Bellavista y proteger la vida de internos y personal de seguridad”.

En este contexto, las requisas en centros penitenciarios se han intensificado en los últimos meses como parte de la estrategia nacional contra la crisis carcelaria. Además, estas intervenciones cuentan con apoyo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En este caso específico, la detección de chips y teléfonos móviles resulta clave. Esto se debe a que, con frecuencia, estos dispositivos se utilizan para coordinar delitos desde el interior de los pabellones.

Contexto: crisis penitenciaria en Ecuador

A lo largo de 2025, militares y policías realizaron múltiples intervenciones en la cárcel Bellavista, ubicada en Santo Domingo. De hecho, solo entre enero y agosto, las autoridades decomisaron más de 500 objetos prohibidos en distintos pabellones.

A nivel nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) reportó que en 2024 se confiscaron más de 20.000 artículos prohibidos en cárceles del país, incluidos celulares, armas artesanales y sustancias ilícitas. En consecuencia, estas cifras reflejan la magnitud del problema penitenciario y la necesidad de operativos sostenidos.

Finalmente, los militares resaltaron que la cooperación interinstitucional es clave para reducir el riesgo de motines y disputas internas, que en años anteriores dejaron saldos violentos en varias cárceles del país (31).