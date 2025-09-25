Ocho presuntos vacunadores aprehendidos durante operativos en Guayaquil

La Policía Nacional capturó a ocho presuntos vacunadores en Guayaquil, los días 24 y 25 de septiembre, tras operativos en el norte y centro de la ciudad para combatir la extorsión.

Primer operativo: caso “Libertad 789”

Una familia denunció el 18 de septiembre haber recibido amenazas de extorsión por $10.000. Los delincuentes enviaban mensajes de texto en los que exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

La Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) intervinieron en el sector de La Victoria, en el Distrito 9 de Octubre. El operativo permitió aprehender a cuatro sospechosos.

Entre los detenidos figura un privado de libertad (PPL) con varios antecedentes por asociación ilícita, tráfico de drogas, robo y tenencia de armas. Según el Crnl. Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, este grupo operaba con apoyo desde un centro penitenciario, lo que evidenció la conexión de estructuras criminales internas y externas.

Segundo operativo: Mapasingue y Bastión Popular

El 22 de septiembre, un local comercial en Mapasingue recibió amenazas mediante mensajes que exigían $1.000. Los presuntos extorsionadores advirtieron que dañarían el negocio si no se realizaba el pago.

La denuncia activó un operativo de la UNASE con respaldo táctico del GIR en el sector de Bastión Popular, perteneciente al Distrito Pascuales. En esta acción, la Policía aprehendió a dos hombres y dos mujeres, todos con antecedentes por robo.

Las investigaciones establecieron que esta agrupación habría participado en otras extorsiones a pequeños negocios de la zona, aprovechando la vulnerabilidad de comerciantes que temen represalias por denunciar.

Impacto de los operativos

Las autoridades explicaron que estas acciones forman parte de un plan para reducir los índices de vacunadores en la urbe porteña. Esta modalidad de extorsión afecta a familias y negocios. Según reportes oficiales, los mensajes de intimidación suelen llegar vía celular y plantean exigencias económicas que oscilan entre $500 y $15.000, dependiendo de la capacidad económica de las víctimas.

El Crnl. Zumárraga destacó que los operativos recientes desarticularon dos agrupaciones delictivas y reiteró el llamado a la ciudadanía a proporcionar información. “La denuncia ciudadana es clave para desarticular estas organizaciones y evitar que sigan afectando a la población”, afirmó el jefe policial.

Contexto nacional

La extorsión mediante vacunadores se consolidó en Guayaquil y otras ciudades portuarias en los últimos años. Impulsada por grupos criminales que diversificaron sus fuentes de financiamiento. El Ministerio del Interior ha reforzado la presencia policial en sectores críticos, mientras que la Fiscalía mantiene procesos en curso contra implicados en redes de extorsión.

Con la reciente operación, las autoridades buscan enviar un mensaje de control y confianza, aunque admiten que la lucha contra este delito requiere la participación activa de la ciudadanía y el fortalecimiento de la seguridad en los barrios. (30)