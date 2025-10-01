“No tuvo escapatoria”: asesinan a joven venezolano en Buena Fe

Alexis Coronado Ramírez, joven venezolano de 19 años, fue asesinado la tarde del martes 30 de septiembre en una vivienda del sector San Jacinto, en Buena Fe, Los Ríos. Tres hombres armados irrumpieron en el inmueble y lo acribillaron, aumentando la lista de muertes violentas que sacuden la zona.

Ataque dentro de una vivienda

El crimen ocurrió alrededor de las 16:00. Según testigos, los atacantes ingresaron sin mediar palabra y dispararon de forma directa contra Coronado. La víctima intentó huir hacia la lavandería de la casa, pero resultó alcanzada por las balas.

Su cuerpo quedó entre una lavadora y unos juguetes. Recibió impactos en la cabeza, rostro, brazos y espalda. La brutalidad del ataque evidenció la saña con la que actuaron los sicarios.

Tras el ataque, los asesinos escaparon rápidamente. Ninguno ha sido detenido hasta el momento, de acuerdo con fuentes policiales.

Víctima venezolana en medio de la violencia en Buena Fe

Coronado, de nacionalidad venezolana, había llegado al lugar para visitar a la madre de su pareja. Era su primera visita al sector de San Jacinto, según indicó un familiar a la Policía.

Se trasladó el cuerpo al Centro Forense de Quevedo. Familiares no descartan que posteriormente se lo lleve a su país de origen.

El hecho generó consternación entre los allegados de la víctima, quienes no encuentran explicación a la ferocidad con la que fue atacado.

Antecedentes de crímenes recientes en Buena Fe

Este asesinato se suma a la ola de muertes violentas registradas en el cantón Buena Fe durante septiembre. Apenas días antes, dos hermanos, Janeth y Richard Arroyo, resultaron asesinados en el sector Nueva Buena Fe.

En ese caso, sujetos armados irrumpieron en un departamento y dispararon contra las víctimas mientras compartían bebidas. Ambos murieron en el lugar. La Policía investiga si los hechos tienen alguna relación.

Investigación en marcha

Agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) levantaron indicios balísticos en el lugar del crimen de Coronado. Los agentes buscan identificar el tipo de armas utilizadas y rastrear a los responsables.

La Policía Nacional no ha revelado aún una hipótesis clara sobre el móvil del asesinato, pero señaló que se manejan líneas investigativas relacionadas con el incremento de la criminalidad organizada en la provincia.

Contexto de violencia en la provincia

Los Ríos se ubica entre las provincias más violentas del país. Este año, las autoridades han desplegado operativos en Buena Fe y Quevedo, pero la ciudadanía considera insuficientes los resultados. Líderes comunitarios han pedido reforzar la presencia militar en sectores críticos (31).