Mujer baleada en San Mateo, Manta: Investigación policial en curso por ataque armado.

Yanet Jhoana Ch. V., de 38 años, fue víctima de un ataque armado por desconocidos en una casa ubicada cerca del malecón en la parroquia San Mateo, Manta, provincia de Manabí, Ecuador.
El incidente dejó a la mujer con aproximadamente seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.Hasta el momento, el móvil de intento de asesinato permanece desconocido, y a la víctima la trasladaron al subcentro local y luego al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. En este hospital recibe atención médica sin que se haya reportado su estado clínico actualizado.
Tampoco se han identificado a los autores ni se han revelado detalles sobre posibles amenazas previas. La mujer presenta seis impactos de bala: dos en la cabeza, uno de ellos en el parietal izquierdo, uno en el cuello y tres en la espalda.
Llevada a un hospital
Tras el tiroteo, vecinos y familiares actuaron con rapidez para llevar a la mujer al subcentro de salud de la parroquia San Mateo. Desde este sitio, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos la transfirió al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta.
Intervención policial y protocolos de investigación
Hasta la fecha, no hay detenidos ni avances públicos sobre el móvil, que podría vincularse a la ola de violencia criminal en la zona. Las autoridades mantienen reserva para no comprometer la pesquisa, priorizando la seguridad de la víctima y posibles testigos.
Contexto de violencia en Manabí y Manta
Estos eventos reflejan una escalada ligada a disputas territoriales entre grupos delictivos, aunque no se asocia directamente el caso de Yanet Jhoana. Medidas como el estado de excepción y la presencia del Bloque de Seguridad han buscado contener la ola, pero persisten los atentados, con enero de 2025 como uno de los meses más violentos. (27)