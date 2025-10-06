COMUNIDAD POR USD 1
Mujer baleada en San Mateo, Manta: Investigación policial en curso por ataque armado.

Una mujer de 38 años resultó gravemente herida en un ataque armado perpetrado por desconocidos en una vivienda cercana al malecón de la parroquia San Mateo, Manta.
Mujer baleada en San Mateo, Manta: Investigación policial en curso por ataque armado.
Mujer baleada en San Mateo, Manta: Investigación policial en curso por ataque armado.
Mujer baleada en San Mateo, Manta: Investigación policial en curso por ataque armado.
Mujer baleada en San Mateo, Manta: Investigación policial en curso por ataque armado.

Redacción

Redacción ED.

Yanet Jhoana Ch. V., de 38 años, fue víctima de un ataque armado por desconocidos en una casa ubicada cerca del malecón en la parroquia San Mateo, Manta, provincia de Manabí, Ecuador.

 

El incidente dejó a la mujer con aproximadamente seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.Hasta el momento, el móvil de intento de asesinato permanece desconocido, y a la víctima la trasladaron al subcentro local y luego al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. En este hospital recibe atención médica sin que se haya reportado su estado clínico actualizado.

 

Tampoco se han identificado a los autores ni se han revelado detalles sobre posibles amenazas previas. La mujer presenta seis impactos de bala: dos en la cabeza, uno de ellos en el parietal izquierdo, uno en el cuello y tres en la espalda. 

 

Llevada a un hospital

Tras el tiroteo, vecinos y familiares actuaron con rapidez para llevar a la mujer al subcentro de salud de la parroquia San Mateo. Desde este sitio, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos la transfirió al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta. 

La gravedad de las heridas, con múltiples impactos, subraya la brutalidad del ataque, aunque las autoridades no han divulgado peritajes balísticos iniciales para preservar la investigación. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio minutos después del reporte, acordonando la zona para realizar peritajes.
Criminalística recolectó indicios en el lugar, un procedimiento estándar en incidentes de esta naturaleza en Manta, donde la violencia ha incrementado pese a operativos de seguridad.

Intervención policial y protocolos de investigación

La Policía Nacional inició labores de investigación, enfocadas en rastrear testigos y analizar evidencias como casquillos de bala y posibles grabaciones de cámaras cercanas. El caso se enmarca en las competencias de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, que maneja casos similares de atentados contra mujeres

Hasta la fecha, no hay detenidos ni avances públicos sobre el móvil, que podría vincularse a la ola de violencia criminal en la zona. Las autoridades mantienen reserva para no comprometer la pesquisa, priorizando la seguridad de la víctima y posibles testigos.

Este suceso resalta la persistente inseguridad en Manta, donde la Policía ha reportado un aumento en ataques armados. En lo que va de 2025, el distrito acumula alrededor de 405 muertes violentas, superando cifras de años anteriores.

Contexto de violencia en Manabí y Manta

La parroquia San Mateo, parte del distrito Manta, ha sido testigo de múltiples incidentes similares, como el ataque de julio de 2025 en la vía a San Mateo que dejó cuatro fallecidos, incluyendo una mujer.

Estos eventos reflejan una escalada ligada a disputas territoriales entre grupos delictivos, aunque no se asocia directamente el caso de Yanet Jhoana. Medidas como el estado de excepción y la presencia del Bloque de Seguridad han buscado contener la ola, pero persisten los atentados, con enero de 2025 como uno de los meses más violentos. (27)

