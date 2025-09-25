Montecristi: asesinan a joven en la vía a Manta y hallan vehículo incinerado

La noche de este miércoles 24 de septiembre, Robinson Marcillo Arcentales, de 26 años, fue asesinado en un puesto de comida en la vía Manta-Montecristi, cerca del redondel de Colorado, en el cantón Montecristi. El crimen ocurrió apenas cuatro horas después del asesinato de un taxista en el barrio María Auxiliadora de Manta, lo que evidencia el repunte de la violencia en esta zona de Manabí.

Ataque en un puesto de comida

Según testigos, la víctima se encontraba comiendo corviches cuando un vehículo se estacionó en el lugar. Uno de los ocupantes descendió y le disparó en repetidas ocasiones. Los impactos de bala le provocaron la muerte inmediata, quedando su cuerpo tendido junto al pequeño negocio de comida.

Minutos después, las autoridades localizaron un vehículo incinerado en el sector El Arroyo, también en Montecristi. Según las primeras indagaciones, se trataría del mismo automóvil usado por los sicarios, incinerado como maniobra para destruir evidencias.

Agentes de la Policía de Criminalística acudieron al sitio del ataque para recabar indicios balísticos y levantar el cuerpo de Marcillo, mientras familiares de la víctima llegaron entre escenas de llanto y conmoción.

Segundo homicidio en la misma jornada

El ataque contra Marcillo se registró solo cuatro horas después de que un taxista fuera asesinado en Manta, en circunstancias similares. Ambos crímenes, ocurridos en la misma jurisdicción policial, muestran una escalada de hechos violentos en pocas horas.

Las autoridades aún no confirman si existe relación entre los dos homicidios, aunque en ambos casos se usaron vehículos para movilizar a los agresores. Añadieron que también se usaron armas de fuego de alto poder.

La Policía mantiene operativos en sectores estratégicos de Montecristi y Manta, pero hasta el cierre de esta edición no se han reportado detenciones relacionadas con los hechos.

Escalada de violencia en Montecristi

Con este asesinato, el distrito policial Manta-Montecristi-Jaramijó acumula 376 muertes violentas en lo que va de 2025. En el caso específico de Montecristi, ya se registran 70 homicidios en lo que va del año,. Estas cifras superan los índices de años anteriores.

Organismos de seguridad reconocen que la violencia en la zona está vinculada a la acción de grupos delictivos organizados que disputan territorios de movilidad y microtráfico. La provincia de Manabí se mantiene entre las más afectadas por este fenómeno, junto con Guayas y Esmeraldas.

Los moradores de Montecristi expresaron preocupación por la inseguridad. Además señalaron que los hechos violentos ocurren cada vez con mayor frecuencia en espacios públicos, incluso en sitios de convivencia comunitaria como los puestos de comida callejera. (30)