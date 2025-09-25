COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Montecristi: asesinan a joven en la vía a Manta y hallan vehículo incinerado

Un joven fue asesinado a tiros en un puesto de comida en Montecristi, horas después de otro homicidio en Manta, lo que incrementa la violencia en Manabí.
Montecristi asesinan a joven en la vía a Manta y hallan vehículo incinerado
Montecristi asesinan a joven en la vía a Manta y hallan vehículo incinerado

Redacción

Redacción ED.

La noche de este miércoles 24 de septiembre, Robinson Marcillo Arcentales, de 26 años, fue asesinado en un puesto de comida en la vía Manta-Montecristi, cerca del redondel de Colorado, en el cantón Montecristi. El crimen ocurrió apenas cuatro horas después del asesinato de un taxista en el barrio María Auxiliadora de Manta, lo que evidencia el repunte de la violencia en esta zona de Manabí.

Ataque en un puesto de comida

Según testigos, la víctima se encontraba comiendo corviches cuando un vehículo se estacionó en el lugar. Uno de los ocupantes descendió y le disparó en repetidas ocasiones. Los impactos de bala le provocaron la muerte inmediata, quedando su cuerpo tendido junto al pequeño negocio de comida.

Minutos después, las autoridades localizaron un vehículo incinerado en el sector El Arroyo, también en Montecristi. Según las primeras indagaciones, se trataría del mismo automóvil usado por los sicarios, incinerado como maniobra para destruir evidencias.

Agentes de la Policía de Criminalística acudieron al sitio del ataque para recabar indicios balísticos y levantar el cuerpo de Marcillo, mientras familiares de la víctima llegaron entre escenas de llanto y conmoción.

Segundo homicidio en la misma jornada

El ataque contra Marcillo se registró solo cuatro horas después de que un taxista fuera asesinado en Manta, en circunstancias similares. Ambos crímenes, ocurridos en la misma jurisdicción policial, muestran una escalada de hechos violentos en pocas horas.

Las autoridades aún no confirman si existe relación entre los dos homicidios, aunque en ambos casos se usaron vehículos para movilizar a los agresores. Añadieron que también se usaron armas de fuego de alto poder.

La Policía mantiene operativos en sectores estratégicos de Montecristi y Manta, pero hasta el cierre de esta edición no se han reportado detenciones relacionadas con los hechos.

Escalada de violencia en Montecristi

Con este asesinato, el distrito policial Manta-Montecristi-Jaramijó acumula 376 muertes violentas en lo que va de 2025. En el caso específico de Montecristi, ya se registran 70 homicidios en lo que va del año,. Estas cifras superan los índices de años anteriores.

Organismos de seguridad reconocen que la violencia en la zona está vinculada a la acción de grupos delictivos organizados que disputan territorios de movilidad y microtráfico. La provincia de Manabí se mantiene entre las más afectadas por este fenómeno, junto con Guayas y Esmeraldas.

Los moradores de Montecristi expresaron preocupación por la inseguridad. Además señalaron que los hechos violentos ocurren cada vez con mayor frecuencia en espacios públicos, incluso en sitios de convivencia comunitaria como los puestos de comida callejera. (30)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia: así se sintió

El Rey de España dice que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado” por la masacre en Gaza

Las ventas en Ecuador registran su nivel más alto de los últimos ocho años, según el Ministerio de Economía y Finanzas

El Fusarium preocupa al sector platanero tras detectarse en Santa Rosa

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

