Ministro John Reimberg anuncia incautaciones millonarias y decomiso de drogas en el país

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció el viernes 12 de septiembre de 2025, en Quito, que Ecuador intensifica el combate al crimen organizado. Los operativos recientes permitieron incautar bienes por 313 millones de dólares y dos toneladas de droga, en cumplimiento de la instrucción del presidente Daniel Noboa de no dar tregua a grupos delictivos.

Operativos sin precedentes en nueve provincias

Reimberg explicó que el 9 de septiembre se ejecutó un operativo simultáneo en nueve provincias, considerado “el más grande en la historia del Ecuador”. Durante la acción se detuvo a varios presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, disidentes de la exguerrilla de las FARC.

El ministro destacó que los operativos incluyeron incautación de bienes por 313 millones de dólares. Además, aseguró que otras estructuras criminales, como Los Lobos y Los Águilas, han visto afectadas sus operaciones económicas.

La cooperación internacional también fue clave. Una operación conjunta entre la Policía Nacional y los guardacostas de Estados Unidos permitió interceptar varias embarcaciones en aguas internacionales, con un resultado de casi dos toneladas de droga decomisadas.

Coordinación internacional fortalece el combate

Ecuador mantiene comunicación con tres países aliados para intercambiar información y desarticular redes transnacionales. Reimberg enfatizó que la estrategia busca golpear las finanzas de los grupos criminales y reducir su capacidad operativa.

El ministro resaltó que la lucha no se limita a grupos específicos, sino que abarca todas las estructuras que afectan la seguridad ciudadana. Añadió que los esfuerzos buscan proteger a la población y garantizar un entorno más seguro para familias y negocios.

Tecnología al servicio de la seguridad ciudadana

En el mismo evento, Reimberg presentó la aplicación ‘Proximidad Ciudadana – QR’, destinada a acercar a la Policía a la comunidad. La herramienta permite mayor interacción con la ciudadanía y facilita la vigilancia en tiendas, bahías, hoteles y restaurantes.

En su primera semana, la aplicación registró más de 60 000 contactos con la comunidad, fortaleciendo la colaboración ciudadana en la detección de actividades delictivas.

El ministro afirmó que la participación ciudadana es “vital para derrotar a enemigos que golpean sin piedad a las familias ecuatorianas”. Asimismo, subrayó que la estrategia combina operativos históricos, cooperación internacional y tecnología, logrando un impacto significativo en la seguridad nacional.