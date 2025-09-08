Ministro de Defensa confirma la detención de “Patucho Celso” y lo señala como “líder invisible” de un GDO

Celso Moreira Zambrano, conocido como ‘Patucho Celso’ y presunto integrante de la banda delincuencial ‘Los Choneros’, fue detenido la mañana de este lunes por la Armada del Ecuador.

La detención la confirmó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, durante una rueda de prensa desarrollada en la Ala de Combate 23 de la Base Aérea de Manta.

¿Cómo fue la detención de ‘Patucho Celso’?

El ministro Loffredo informó que alias ‘Patucho Celso’ fue detenido este lunes en el balneario San Jacinto, del cantón Sucre, provincia de Manabí.

Ante los medios de comunicación, el funcionario de Gobierno señaló a Celso como líder del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ‘Los Choneros’. “Este llamado líder invisible del grupo armado organizado ‘Los Choneros’ construyó su poder manejando los hilos de esta organización, dirigiendo operaciones y realizando alianzas desde la clandestinidad”, dijo.

“Él creyó que se podía burlar de la justicia, pero ahora le enfrentan nuevamente. El bloque de seguridad lo ha capturado cumpliendo así su promesa de darle a los delincuentes lo único que se merecen, la cárcel o el infierno“, añadió.

El comandante de las Fuerzas Armadas, Juan Guerrero, indicó que el operativo se dio tras un seguimiento coordinado ante el movimiento irregular en este punto costero, desde la madrugada de este lunes.

Moreira estaba junto a cinco personas dentro de un vehículo y fue interceptado por unidades militares, se añadió. La detención se produjo sin enfrentamientos. “Durante la operación militar, nosotros tenemos dispositivos reforzados. Es evidente que no hay quien se oponga a un dispositivo de estos“, dijo Guerrero.

“Tengan la seguridad de que vamos a devolver esa paz que disfrutábamos en días anteriores”, añadió.

Lo detuvieron en una ‘narcofiesta’ en 2024

El 10 de mayo de 2024, la Policía arrestó a Celso Moreira durante la celebración de su cumpleaños número 41, en una lujosa finca en la Vía a la Costa, en Guayaquil.

El evento reunió a decenas de invitados y artistas, terminando de manera abrupta tras un operativo ejecutado por la Policía y la Fiscalía.

En el lugar se decomisaron fusiles, pistolas, chalecos antibalas, radios de comunicación y más de 200 teléfonos de alta gama. Además se encontraron objetos de lujos, alcohol y más, captando la atención a nivel nacional.

Al caso lo bautizaron como la ‘narcofiesta de vía a la Costa’. Además, sorprendió por la presencia de personajes vinculados al mundo político y del espectáculo.

A Moreira se lo envió a prisión preventiva, pero semanas más tarde una jueza del Guayas le otorgó medidas sustitutivas. Esto le permitió seguir el proceso en libertad, hasta que se libró de la causa.

Autoridades esperan la acción judicial contra Celso Moreira

Con esta nueva detención, se espera que las autoridades judiciales determinen su situación legal y definan si permanecerá bajo custodia.

Sobre este punto, el ministro informó: “Vamos a buscar ahora el apoyo de la justicia. Que no vuelva a ser liberado”.

La Armada del Ecuador indicó que continuará colaborando con las instituciones de justicia. Esto, para garantizar que los procedimientos se cumplan en el marco legal y que la detención contribuya al esclarecimiento de los casos en los que Moreira está involucrado. (13).