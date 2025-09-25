La moto que había comprado terminó por costarle la vida en San Miguel de los Bancos

Un motociclista murió en un accidente de tránsito en San Miguel de los Bancos. El hecho ocurrió en el kilómetro 63, la tarde del miércoles.

El miércoles 24 de septiembre de 2025, un accidente de tránsito en el kilómetro 63 de la carretera hacia San Miguel de los Bancos dejó como víctima mortal a Franklin Efrén Chamba Condoy, de 41 años, quien viajaba en su motocicleta recién adquirida. El hecho ocurrió cuando el hombre se trasladaba desde Quito para realizar trámites relacionados con el vehículo.

Una diligencia que terminó en tragedia

Chamba había salido desde la capital en dirección a San Miguel de los Bancos para resolver un problema con la documentación de la motocicleta. Según el relato de su madre, la placa provisional que utilizaba estaba a punto de caducar y el lugar donde compró el vehículo no le ofrecía soluciones.

Por esa razón, decidió acudir personalmente a realizar el trámite. La madre recordó que le recomendó viajar en bus para evitar riesgos, pero él insistió en hacerlo en la moto.

Antes de salir de su casa en Quito, incluso intentó acompañarlo, pero el propio Franklin le pidió que no lo hiciera. Tras dar una vuelta a la manzana con ella, le dijo que regresaría pronto y que aprovecharía para hacer compras cuando llegara.

El accidente en el kilómetro 63

Horas después, mientras circulaba por el kilómetro 63 de la vía hacia San Miguel de los Bancos, Franklin perdió el control de la motocicleta y sufrió un accidente fatal cerca de una curva.

El impacto fue tan fuerte que provocó su muerte inmediata, según confirmaron las autoridades que llegaron al sitio. La vía permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de levantamiento y recolección de indicios.

Los equipos de tránsito registraron el hecho como un siniestro de tránsito con resultado de muerte, en el que no se reportaron más personas afectadas.

Traslado y velatorio

El cuerpo de Franklin Efrén Chamba Condoy fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo, donde se practicaron las diligencias legales correspondientes. Posteriormente, sus familiares confirmaron que el velatorio se realizará en Pedro Vicente Maldonado, lugar donde residía junto a su madre.

El hombre era el mayor de dos hermanos y se dedicaba a apoyar económicamente a su hogar. Su fallecimiento dejó consternada a su familia y a la comunidad donde vivía, cerca de Quitumbe en Quito.

Contexto de accidentes viales en la zona

La carretera hacia San Miguel de los Bancos es considerada de alto riesgo por sus curvas pronunciadas, pendientes y la frecuente presencia de lluvia que reduce la visibilidad.

En los últimos meses, esta vía ha registrado varios accidentes de tránsito que han cobrado vidas, lo que genera preocupación en los habitantes y en los conductores que transitan por el sector.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a conducir con precaución, usar casco homologado y respetar los límites de velocidad (5).