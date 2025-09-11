La cuarta víctima de la masacre en el hostal Costa Azul de Manta se llamaba Isacc Aguilera

Se llamaba Isaac Aguilera, de 19 años, y es la cuarta víctima de la masacre ocurrida en el hostal Costa Azul, en Manta. Su padre, Juan Aguilera, cargó con el peso de una esperanza rota hasta las puertas del Centro Forense. Él se enteró de la trágica noticia la misma noche del suceso. Desde su hogar en Guayaquil, emprendió el viaje hacia Manta, aferrándose a la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
La última vez que se vieron
Entre lágrimas, Juan relató que el lunes 8 de septiembre fue la última vez que vio a su hijo. Ese día lo acompañó a tomar un bus hacia Manta, donde Isaac trabajaba en una fábrica realizando labores de pintura epóxica. Por ello, se hospedaba con sus compañeros en el hostal Costa Azul.
Tras la balacera, uno de los sobrevivientes, que se refugió en un baño del hostal, tomó el celular de Isaac, en cuya carcasa estaba guardada su cédula. Esto impidió que las autoridades identificaran al joven de inmediato, explicó Juan. El padre informó con la voz rota que trasladará el cuerpo a Guayaquil para su velación, pero el sepelio se realizará en Santa Lucía, un sector del cantón Nobol, de donde son oriundos.
La masacre
Eran cerca de las 21h30 de la noche del miércoles 10 de septiembre cuando cuatro hombres armados, vestidos con chalecos antibalas y pasamontañas que simulaban uniformes policiales, descendieron de una camioneta blanca doble cabina y tomaron el Hostal Costa Azul, ubicado en las calles 410 y 396 del barrio Costa Azul.
En menos de diez minutos, más de una docena de disparos retumbaron entre las paredes del edificio, dejando un saldo de cuatro muertos y dos heridos. Los sicarios barrieron el hostal habitación por habitación, pateando puertas y disparando a quemarropa contra cualquier silueta que se moviera, dijo uno de los sobrevivientes.
Las víctimas
Una de las víctimas fue Wil Maicol Valencia Vernaza, de 25 años, un lateral prometedor del equipo Exapromo Costa FC. A él lo hallaron sin vida en el área social del hostal. Valencia, quien acababa de ser presentado como refuerzo del equipo ese mismo día, charlaba con compañeros antes de acostarse para un partido clave contra Deportivo Quito el sábado 13 de septiembre en el estadio Jocay.
En las habitaciones contiguas, el horror se multiplicó: Darwin Orlando Pincay Plúa, de 32 años, y Juan Carlos Plúa Chilán, de 33, fueron descubiertos en los cuartos del hostal. Todos víctimas de ráfagas de bala que no distinguieron entre inocentes y culpables.
En el ataque también resultó herido Leandro Danilo Yépez Barro, mediocampista del Exapromo, quien está internado en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. Él registra heridas graves de bala en la costilla, tórax, antebrazo y glúteo derecho, según un reporte preliminar de la Policía Nacional.
Quemaron la camioneta
Luego de la masacre, los asesinos huyeron en la misma camioneta, que incendiaron a seis cuadras para borrar evidencias, dejando un rastro de humo negro y horror. La Policía, con apoyo militar, acordonó el área donde está ubicado el hostal e inició las investigaciones.
Luis Erazo, jefe del distrito policial de Manta, Montecristi y Jaramijó, apenas se limitó a decir que están investigando lo ocurrido. Además, dijo que los indicios de esta nueva masacre son de carácter reservado para no entorpecer las investigaciones. Con esta nueva masacre, en el distrito, ya se cuentan 362 muertes violentas en lo que va del 2025. (27)