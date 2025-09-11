La cuarta víctima de la masacre en el hostal Costa Azul de Manta se llamaba Isacc Aguilera

Se llamaba Isaac Aguilera, de 19 años, y es la cuarta víctima de la masacre ocurrida en el hostal Costa Azul, en Manta. Su padre, Juan Aguilera, cargó con el peso de una esperanza rota hasta las puertas del Centro Forense. Él se enteró de la trágica noticia la misma noche del suceso. Desde su hogar en Guayaquil, emprendió el viaje hacia Manta, aferrándose a la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

Rezaba en el bus, a cada kilómetro, para que fuera un error. Quería encontrarlo vivo, abrazarlo y llevarlo a casa, como tantas veces. Sin embargo, la realidad fue devastadora: halló a Isaac sin vida en una fría sala del centro forense, víctima de la masacre.

La última vez que se vieron

Entre lágrimas, Juan relató que el lunes 8 de septiembre fue la última vez que vio a su hijo. Ese día lo acompañó a tomar un bus hacia Manta, donde Isaac trabajaba en una fábrica realizando labores de pintura epóxica. Por ello, se hospedaba con sus compañeros en el hostal Costa Azul.

Tras la balacera, uno de los sobrevivientes, que se refugió en un baño del hostal, tomó el celular de Isaac, en cuya carcasa estaba guardada su cédula. Esto impidió que las autoridades identificaran al joven de inmediato, explicó Juan. El padre informó con la voz rota que trasladará el cuerpo a Guayaquil para su velación, pero el sepelio se realizará en Santa Lucía, un sector del cantón Nobol, de donde son oriundos.

Mirando al cielo dijo que todo quedará en manos de dios. Como si asumiera que un padre puede rezar hasta el agotamiento, pero la muerte no escucha plegarias.

La masacre

Eran cerca de las 21h30 de la noche del miércoles 10 de septiembre cuando cuatro hombres armados, vestidos con chalecos antibalas y pasamontañas que simulaban uniformes policiales, descendieron de una camioneta blanca doble cabina y tomaron el Hostal Costa Azul, ubicado en las calles 410 y 396 del barrio Costa Azul.

En menos de diez minutos, más de una docena de disparos retumbaron entre las paredes del edificio, dejando un saldo de cuatro muertos y dos heridos. Los sicarios barrieron el hostal habitación por habitación, pateando puertas y disparando a quemarropa contra cualquier silueta que se moviera, dijo uno de los sobrevivientes.