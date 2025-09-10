Intentaron huir en carro robado, pero terminaron detenidos tras persecución en la vía a Quevedo

La Policía Nacional informó el martes 9 de septiembre sobre dos hombres detenidos tras persecución en la vía a Quevedo, a la altura de la cooperativa Aurora, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El vehículo en el que viajaban registraba reporte de robo.

Persecución en la vía a Quevedo

El hecho se registró en horas de la tarde durante un control rutinario ejecutado por el Bloque de Seguridad conformado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Agentes Civiles de Tránsito.

Los uniformados verificaban documentación y realizaban revisiones vehiculares en el ingreso a la cooperativa Aurora, cuando un automóvil llamó la atención de los agentes. Al ser inspeccionado, el sistema confirmó que tenía reporte de robo.

Ante la intervención, los ocupantes intentaron escapar acelerando el vehículo, lo que originó una corta persecución. Finalmente, resultaron neutralizados y aprehendidos sin que se registraran heridos en la acción policial.

Detenidos tras persecución en Santo Domingo

Los dos hombres quedaron detenidos tras persecución por el delito flagrante de receptación de vehículo robado. De acuerdo con las autoridades, ambos registran antecedentes relacionados con robos y asaltos.

El comandante del distrito Oeste, Edison Molina, confirmó el procedimiento. “Gracias al control coordinado en la vía a Quevedo logramos la detención de estos individuos y recuperamos el vehículo reportado como robado”, expresó.

Los sospechosos quedaron a órdenes de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial. El automotor ingresó bajo cadena de custodia y será devuelto a su propietario tras los trámites de ley.

Operativos y seguridad en la vía a Quevedo

La vía a Quevedo es uno de los puntos más vigilados de Santo Domingo debido a su conexión estratégica con la Costa y la Sierra. La Policía Nacional ha fortalecido la presencia de unidades operativas en la zona, ante el aumento de delitos vinculados a robos de vehículos y transporte de sustancias ilícitas.

Los controles conjuntos con las Fuerzas Armadas y Agentes Civiles de Tránsito forman parte de la estrategia nacional para combatir el crimen organizado. “Nuestra presencia activa reafirma el compromiso de servir y proteger a la comunidad con firmeza y responsabilidad”, señaló la institución mediante un comunicado.

Reacción ciudadana y contexto delictivo

Moradores de la cooperativa Aurora destacaron la importancia de estos operativos. El robo de vehículos es uno de los delitos más denunciados en Santo Domingo. La Policía ha identificado a varias organizaciones delictivas que utilizan los automotores sustraídos para cometer otros crímenes, como asaltos a mano armada o transporte de droga.

El caso de los dos hombres detenidos tras persecución refuerza la necesidad de mantener los retenes en puntos estratégicos. Autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana mediante denuncias es vital para reducir la incidencia delictiva (31).