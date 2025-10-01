Incautan armamento en operativo conjunto en la cooperativa 14 de Febrero, Santo Domingo

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas incautaron el martes 30 de septiembre armamento en la cooperativa 14 de Febrero, Santo Domingo de los Tsáchilas, tras detener a dos individuos que intentaban evadir un control de rutina. El hallazgo incluyó fusiles, subfusiles y munición de diverso calibre.

Hallazgo de armamento en la cooperativa 14 de Febrero

El operativo se realizó aproximadamente a las 18:00, en el marco del despliegue CAMEX, que combina esfuerzos de Policía y Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en sectores críticos de la ciudad.

Según informó la comandante Beatriz Benavides Cueva se encontró como evidencias un fusil calibre 5.56, dos subfusiles calibre 9 milímetros, 63 cartuchos calibre 5.56 y 27 cartuchos calibre 9 milímetros.

Los detenidos son: Alex Vladimir Ch. F. y Steven Alejandro Z. G., ambos mayores de edad y ciudadanos ecuatorianos. Las autoridades verifican si cuentan con antecedentes penales.

Decomiso y seguridad ciudadana

La coronel Benavides señaló que este tipo de hallazgos demuestra la necesidad de mantener operativos continuos para controlar el uso de armamento de alto calibre en sectores residenciales. “Estamos desplegados en todo el territorio, con ejes viales y patrullajes permanentes”, afirmó.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para iniciar el trámite judicial correspondiente. La funcionaria indicó que la colaboración de la ciudadanía es clave para interceptar actividades delictivas.

En Santo Domingo, los operativos de control se han intensificado tras reportes de incremento de delitos cometidos con armas de fuego. La presencia de fusiles y subfusiles en zonas urbanas genera alarma en la comunidad.

Contexto del caso

El hallazgo de armamento en barrios urbanos refleja un problema mayor.

Santo Domingo es un punto estratégico por su conectividad con otras provincias, lo que facilita el movimiento de armas. Autoridades destacan que la cooperación entre Policía y Fuerzas Armadas ha permitido la detención de grupos vinculados a tráfico de armas y microtráfico, aunque el desafío persiste.

Refuerzo de operativos y seguimiento

La Policía Nacional anunció que los operativos continuarán en forma permanente, con apoyo de unidades especializadas y de inteligencia. La finalidad es reducir la circulación de armas ilegales y prevenir delitos graves.

La comandante Benavides recalcó que este hallazgo es resultado del despliegue conjunto y del trabajo de investigación previo. Los dos detenidos ahora enfrentarán el proceso judicial, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia en sectores considerados críticos (31).