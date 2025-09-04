COMUNIDAD POR USD 1
Accidente

Impactante tragedia en El Carmen: motociclista muere arrollada y su familia resulta herida

Una mujer murió en una tragedia en El Carmen al ser arrollada por un camión, mientras su esposo e hija resultaron heridos en pleno centro de la ciudad.
Redacción

Redacción ED.

Rosa Alexandra Andrade Vergara, de 48 años, perdió la vida el miércoles 3 de septiembre, en una tragedia en El Carmen, cuando la motocicleta en que viajaba resultó impactada por un camión en la intersección de las avenidas Chone y 3 de Julio, dejando además heridos a su esposo e hija de seis años.

Accidente en el centro de la ciudad

El siniestro se produjo alrededor de las 19h00, frente al parque de La Madre. Un camión que circulaba por la avenida Chone giró hacia la avenida 3 de Julio, impactando a la motocicleta donde viajaba la familia.

Testigos señalaron que otras motocicletas aguardaban el cambio de semáforo cuando ocurrió el choque. El golpe fue tan fuerte que la mujer sufrió lesiones graves en tórax, cadera y abdomen, además de heridas abiertas en brazos.

Se trasladó a la víctima de emergencia al hospital básico de El Carmen. Sin embargo, debido a la severidad de los traumatismos, falleció minutos después, confirmaron fuentes médicas.

Tragedia en El Carmen deja luto

Rosa Alexandra Andrade era conocida en el barrio Huertos Familiares, donde ahora es velada. Su muerte ha dejado en luto a vecinos y familiares, quienes exigen justicia por lo ocurrido.

En la motocicleta también viajaba su esposo, Limber Delgado, quien sufrió hematomas en la cabeza y abdomen. Su hija de seis años resultó con escoriaciones y laceraciones leves en brazo y frente. Ambos permanecen bajo observación médica, pero fuera de peligro.

El dolor se multiplicó al conocerse que el accidente fue captado por una cámara de seguridad cercana, la cual evidencia que el camión giró sin detenerse ni advertir la presencia de la motocicleta.

Autoridades investigan responsabilidades

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar. El área quedó acordonada y se recogieron versiones de testigos para la investigación. El conductor del camión será llamado a rendir su declaración, mientras se revisan las grabaciones como prueba clave. Los familiares de Rosa Alexandra piden que no quede en la impunidad.

Aumento de siniestros en El Carmen

La tragedia en El Carmen se suma a la estadística de accidentes de tránsito que preocupan a las autoridades. El Carmen, por su ubicación estratégica y alto flujo vehicular, concentra un número considerable de estos hechos. En los últimos meses, se han reportado varios accidentes con víctimas mortales en su zona urbana.

Los expertos en seguridad vial insisten en que la imprudencia y la falta de respeto a las señales de tránsito son factores determinantes (31).

