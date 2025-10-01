COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Drama

Herido en ataque armado: Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo

Kevin Yasan, de 28 años, permanece grave tras recibir múltiples disparos en ataque armado ocurrido en licorería de Santo Domingo, mientras su familia pide traslado urgente a hospital de tercer nivel.
Redacción

Redacción ED.

La noche del sábado 27 de septiembre, un ataque armado en una licorería de la avenida Tsafiqui y calle Tulcán dejó dos muertos y siete heridos en Santo Domingo. Entre ellos, Kevin Yasan, de 28 años, quien continúa grave en el hospital Gustavo Domínguez y requiere cirugía de tercer nivel.

Herido en ataque armado permanece en estado crítico

El ataque se produjo mientras Kevin Yasan y familiares compartían bebidas luego de un partido de fútbol. Según relatan los allegados, individuos armados llegaron al lugar y dispararon de forma indiscriminada, afectando principalmente a los familiares que se encontraban en la entrada.

Kevin recibió siete disparos en piernas, brazos y dedos. Las balas provocaron infecciones que se están extendiendo a órganos vitales. La familia denuncia que, desde su ingreso, no ha recibido la atención quirúrgica requerida, y que los equipos y recursos del hospital local son insuficientes para su intervención.

“Él está grave, con infección que afecta todo su organismo y necesita ser trasladado urgentemente a un hospital de tercer nivel”, señaló un familiar. Hasta este 1 de octubre, los trámites de traslado continúan sin resolverse, pese a la gravedad del paciente.

Falta de atención y solicitud de traslado urgente

La familia de Kevin denuncia falta de atención requerida para la gravedad del paciente.  Desde el hospital Gustavo Domínguez se confirmó que aún no se encuentra cama disponible en un centro de mayor complejidad, pero aseguró que se están siguiendo los procesos administrativos para el traslado. La familia insiste en que la demora pone en riesgo la vida del joven.

En paralelo, se conoció que la tragedia se ha vuelto familiar, pues en el mismo ataque armado resultó herido el padre de Kevin, quien se recupera en el hospital del IESS. Las dos personas que fallecieron la noche de la tragedia también son familiares de Kevin: su tío y su primo, lo que incrementa la magnitud de la tragedia que se vive en la familia.

Contexto del ataque y antecedentes

Autoridades policiales han señalado que los ataques armados en Santo Domingo se deben a disputas entre bandas. Desesperados, los familiares de Kevin insisten en que las víctimas no tienen relación con bandas delictivas. Kevin y los fallecidos eran trabajadores y estudiantes con vida cotidiana normal. “Mi sobrino trabajaba en una bodega, repartía productos de consumo masivo”, dijo una tía. Otra allegada insistió en que los integrantes familiares estuvieron “en el lugar y hora equivocados”. Ella expresa que los parientes salieron de un partido de fútbol cerca al sitio del ataque y luego de los encuentros deportivos decidieron tomar algo pero la tragedia se apareció en el sitio.

Herido en ataque armado Kevin Yasan lucha por su vida tras balacera en licorería de Santo Domingo
Kevin Yasan tiene 28 años de edad

Creen que fue un ataque indiscriminado que no buscaba a alguien específico, pues dispararon contra todo el local, donde había unas 15 personas. Muestran incluso evidencias de que su familiar no tiene antecedentes penales y enfatizan que no está vinculado a ningún grupo delictivo.

La comunidad exige respuestas rápidas ante la vulnerabilidad que genera la presencia de armamento en espacios públicos, y la familia de Kevin solicita que se agilice su traslado para una intervención quirúrgica inmediata que salve su vida y extremidades afectadas. Además de la demora manifiestan que los gastos diarios en medicación y comida son elevados, por lo que apelan al buen corazón de la ciudadanía que pueda sumarse a esta causa. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo al número de cuenta 2210548028 de Anthony Josue Zambrano (31).

