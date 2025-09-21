HAY TRES HERIDOS: Esto dijo la Policía sobre los presuntos sicarios calcinados en Santa Ana, Manabí

La muerte de dos presuntos sicarios registrada la tarde de este domingo, 21 de septiembre de 2025, en el cantón Santa Ana, está causando conmoción en Manabí.

El hecho se dio pasadas las 14h30, luego de que dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron matar a habitantes del cantón.

Tras la difusión de fotos y video a través de redes sociales, también circularon dos hipótesis sobre lo ocurrido. Sin embargo, la Policía Nacional explicó el suceso y confirmó que hay tres personas detenidas.

Intento de asesinato y linchamiento causa zozobra en Manabí

El teniente coronel Horacio Pérez, jefe del Distrito Policial 24 de Mayo, confirmó que los dos hombres quemados primero atacaron a bala a una familia, aproximadamente a las 14h30. “De victimarios pasaron a ser víctimas“, indicó.

Pérez detalló que los motociclistas “dispararon contra una familia que se encontraba afuera de un domicilio, dejando a tres personas heridas. Sin embargo, estas personas también estaban armadas y proceden a repeler el ataque, hiriendo a los victimarios. Les proceden a disparar y luego a incinerar sus cuerpos“.

Además, confirma que tienen “con custodia policial a los tres heridos, porque, como les repito, cambió el escenario. En este caso, las personas que ellos venían a atacar estaban en una vivienda”.

La autoridad policial agregó que se recabaron aproximadamente 55 indicios balísticos, evidenciando la dimensión del cruce de balas. También se encontró un arma en el cadáver de uno de los sicarios.

La identidad de los hombres calcinados

Al momento del cierre de esta nota informativa, la Policía no confirmó la identidad de los hombres ajusticiados. Tampoco se determinó su edad.

Pérez indicó que las investigaciones determinarán si los fallecidos o los detenidos tienen vínculos delincuenciales. Así como la procedencia de las armas que usaron en el enfrentamiento.

Al menos dos horas después de la tragedia se realizó el traslado de los cuerpos al Centro Forense de Manta. Allí, la autopsia de ley ayudará a la identificación de las víctimas.

Videos del hecho violento en Manabí circulan en redes sociales

Este nuevo hecho violento está causando conmoción en todo Manabí. A través de redes sociales circulan fotos y videos de los hombres quemados.

En el contenido se ve a ciudadanos a su alrededor, mientras las llamas arden. Además, se ven los cuerpos calcinados y una moto destruida.

En medio de la ola de violencia que golpea a Ecuador, no se trata del primer caso de linchamiento. Cabe destacar que Manabí es una de las provincias con más casos de sicariatos y hechos delincuenciales. Guayas y Esmeraldas también sufren con la delincuencia. (13).