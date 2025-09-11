Guayaquil: Policía en servicio pasivo fue asesinado en Sauces 5; hay dos detenidos

Un exmiembro de la Policía Nacional, en condición de servicio pasivo, fue asesinado con arma de fuego alrededor de las 10h00 de este jueves en el sector de Sauces 5, al norte de Guayaquil. El ataque ocurrió cerca de su vivienda, en un estacionamiento público. Dos hombres fueron detenidos poco después por su presunta implicación. El hecho se da en medio de una escalada de violencia que golpea a la Zona 8, donde ya se superan los 2.220 asesinatos en lo que va del año.

Asesinato en zona residencial a plena luz del día

Testigos del sector indicaron que la víctima, un policía retirado, se encontraba cerca de su domicilio cuando fue abordado por sujetos armados. El hombre recibió varios disparos y su cuerpo quedó tendido sobre una acera en el área de estacionamientos de Sauces 5.

Moradores del sector alertaron de inmediato al ECU 911, lo que permitió la llegada de unidades de Criminalística y de la Policía Judicial. El área fue acordonada y se levantaron los primeros indicios balísticos.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente por las autoridades. Sin embargo, se confirmó que pertenecía a la Policía Nacional y se encontraba en servicio pasivo.

Persecución y captura de sospechosos

Minutos después del ataque, unidades motorizadas de la Policía localizaron un vehículo en fuga que coincidía con las características del utilizado por los atacantes.

Durante la persecución, el automóvil se estrelló contra un parterre en la intersección de las avenidas Antonio Parra Velasco y José Luis Tamayo, a pocos metros de las piscinas municipales de Sauces 6. En el interior del vehículo, los agentes hallaron una arma de fuego.

Según el reporte preliminar, el automóvil tenía una denuncia por robo, lo que refuerza la hipótesis de que fue utilizado como parte del operativo criminal. Dos ocupantes fueron detenidos y trasladados para investigaciones. Hasta las 13:30, no se había confirmado el grado de participación directa de los aprehendidos en el homicidio.

Violencia en aumento en la Zona 8 y a nivel nacional

Este nuevo crimen se suma a la ola de violencia que afecta a la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, que registra más de 2.220 muertes violentas entre enero y septiembre de 2025, según fuentes policiales.

La situación refleja un deterioro sostenido de la seguridad, especialmente en sectores urbanos donde los ataques armados ocurren en espacios públicos y a plena luz del día.

A escala nacional, los datos del Ministerio del Interior indican que entre enero y junio se reportaron 4.621 homicidios, cifra que convierte al primer semestre de 2025 en el más violento registrado desde que existen estadísticas oficiales.

Investigaciones continúan bajo reserva

La Fiscalía del Guayas asumió el caso y ordenó el levantamiento del cadáver, así como el inicio de la investigación previa por homicidio. La Policía realiza labores de verificación de antecedentes penales de los sospechosos y análisis balísticos del arma encontrada.

Asimismo, se revisan cámaras de seguridad de la zona para identificar el trayecto del vehículo y obtener imágenes del momento del crimen. Las autoridades no han confirmado aún si el asesinato guarda relación con actividades delictivas anteriores o con represalias derivadas del ejercicio policial de la víctima.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar con celeridad en este tipo de hechos, especialmente cuando involucran a exagentes. También solicitó la colaboración ciudadana para aportar información que permita esclarecer el caso. (12)