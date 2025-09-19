Fuerte accidente en Santo Domingo: camioneta oficial terminó incrustada en almacén

La noche del jueves 18 de septiembre, un accidente de tránsito en la avenida 29 de Mayo y calle Ibarra, en Santo Domingo, dejó un motociclista herido y daños materiales.

El impacto en el centro de la ciudad

El hecho ocurrió alrededor de las 23h00. Una camioneta blanca, perteneciente a la Empresa Pública Municipal de Transporte y conducida por un agente de tránsito circulaba por la 29 de Mayo cuando fue impactada por una motocicleta en la intersección.

Tras el choque, la camioneta perdió el control y se estrelló contra la puerta de ingreso de un almacén de electrodomésticos. El local estaba cerrado debido a la hora, pero sufrió daños internos considerables.

El conductor de la motocicleta, de 21 años, quedó tendido en la calzada. Fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado al Hospital Gustavo Domínguez.

Autoridades confirman investigación

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional acudió al lugar para realizar el levantamiento de evidencias. El agente Damián Arias indicó que la Unidad de Accidentología Vial levantará un informe técnico sobre los hechos.

“Se determinará la participación de cada uno de los conductores para que la autoridad competente continúe con el proceso judicial”, señaló Arias. El estado de salud del herido se mantiene en reserva.

Los dos ocupantes de la camioneta institucional también fueron trasladados a una casa de salud.

Imágenes de cámaras de seguridad cercanas muestran que la camioneta circulaba por la avenida 29 de Mayo, mientras la motocicleta avanzaba por la calle Ibarra.

El impacto lateral desvió la trayectoria de la camioneta hacia el almacén, provocando la destrucción de la puerta metálica y parte de la exhibición interna. Los vehículos involucrados se trasladaron al Centro de Retención Vehicular para las pericias correspondientes.

Contexto y cifras de accidentes

En Santo Domingo de los Tsáchilas, los siniestros viales se han convertido en una preocupación recurrente.

La mayoría de los accidentes involucra motocicletas, lo que coloca a los jóvenes conductores como uno de los grupos más vulnerables en las vías. Las autoridades insisten en que la falta de precaución y el exceso de velocidad son factores comunes en la mayoría de los choques.

La ciudadanía exige mayores controles en zonas céntricas y funcionamiento de los semáforos a toda hora.

Una ciudad en alerta

Este accidente se suma a una lista creciente de siniestros en Santo Domingo que han dejado víctimas y daños materiales en los últimos meses, así como saldos mortales en otros casos.

El hecho evidencia la necesidad de reforzar campañas de seguridad vial. La investigación continúa y será la justicia la que determine las responsabilidades de este suceso (31).