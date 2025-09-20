‘Fito’ negocia un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos mientras enfrenta siete cargos relacionados con narcotráfico y armas

José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, negocia un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Estados Unidos. La confirmación llegó a través de su abogado Alexei Schacht, tras una audiencia en el Tribunal Federal de Nueva York.

A ‘Fito’ se le imputan en EE.UU. siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, nexos con el Cartel de Sinaloa, además de uso de armas de fuego y contrabando de armamento. El proceso mantiene expectante a Ecuador.

“Sí, yo estoy en contacto con el Gobierno (de EE.UU.) y obviamente si es posible, trataré de obtener un arreglo bueno para mi cliente, pero todavía es imposible. Necesito unos meses más”, expresó Schacht tras la diligencia judicial.

El abogado resaltó que posee “mucha experiencia con los fiscales de esta unidad de narcotráfico y terrorismo internacional”. Además, se mostró optimista al respecto y reiteró: “Es posible”, sintetizó en español frente a los medios de comunicación.

‘Fito’: apariencia renovada y fecha de próxima audiencia

Durante la audiencia, ‘Fito’ sorprendió con un aspecto renovado, visiblemente más delgado, sin la frondosa barba que lo caracterizaba y con cabello corto. La transformación llamó la atención de la prensa internacional.

El juez Frederick Bloc fijó la próxima audiencia para el 22 de enero de 2026 a las 11:30. Ese día, se esperan avances en la negociación que podría definir el futuro judicial de José Adolfo Macías Villamar en territorio estadounidense.

Rumores sobre Gustavo Petro y desmentido oficial

En medio del proceso, circularon rumores que vinculaban a ‘Fito’ con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en supuestas reuniones durante una visita oficial a Ecuador. El defensor negó con firmeza esa versión.

“La realidad es que mi cliente no conoce al presidente Petro. Yo leo la prensa pero esto no es verdad (…) Él estuvo en la cárcel durante más o menos doce años y después en el sótano de una casa donde no tuvo reuniones (con Petro)”, explicó Schacht.

Extradición y captura de alias ‘Fito’

Alias ‘Fito’ cayó en junio de 2025 dentro de un búnker subterráneo ubicado en una vivienda de las afueras de Manta, Manabí. Su captura representó un golpe fuerte a la estructura de Los Choneros.

Posteriormente, el 20 de julio de 2025, el capo fue extraditado a Estados Unidos. Desde entonces enfrenta los cargos relacionados con narcotráfico, armas de fuego y nexos con el Cartel de Sinaloa, lo que podría marcar un proceso histórico. (07)