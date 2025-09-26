Fiscalía obtuvo prisión preventiva para dos procesados por tráfico de municiones y explosivos en Santo Domingo

La Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas inició un proceso penal contra Erick S. y Angie A. Ellos resultaron aprehendidos el 22 de septiembre durante un operativo policial en el sector Los Unificados. Esto, tras hallarse en su domicilio motocicletas reportadas como robadas, explosivos, municiones y equipos de comunicación.

Operativo en Los Unificados

Según el informe policial, el hecho ocurrió cuando agentes que realizaban controles en el sector observaron varias motocicletas estacionadas en un garaje. Al verificar las placas en el sistema de la Policía Nacional, confirmaron que los vehículos tenían reportes de robo en Quito.

Ante esta evidencia, los uniformados intervinieron de inmediato en el inmueble. Allí encontraron a Erick S. y Angie A., quienes no pudieron justificar la presencia de las motocicletas. Durante el allanamiento se hallaron seis llaves que correspondían a cuatro de los vehículos reportados como sustraídos.

Además, los policías localizaron un arsenal que incluía municiones, material explosivo, siete radios de comunicación y otros indicios que reforzaron la hipótesis de un posible tráfico de armas y receptación.

Proceso judicial en curso

Los sospechosos resultaron aprehendidos en flagrancia y puestos a órdenes de la autoridad competente. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó los principales elementos de convicción obtenidos en la intervención.

Entre ellos constan las versiones de los agentes aprehensores, el informe técnico de reconocimiento y avalúo de evidencias, así como el acta de levantamiento de indicios. Con base en estos documentos, la Fiscalía sustentó la necesidad de imponer medidas cautelares.

El juez de la causa aceptó el pedido y dictó prisión preventiva para los dos procesados, mientras que la instrucción fiscal fue fijada en 30 días. En ese lapso, la Fiscalía deberá ampliar la investigación y reunir más pruebas que permitan sustentar la acusación en una eventual etapa de juzgamiento.

Tipificación legal y delitos conexos

De acuerdo con la Fiscalía, los investigados son procesados por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, se los vincula al delito de receptación previsto en el artículo 202 del mismo cuerpo legal, en concurso real de infracciones.

Estos delitos, considerados graves por la legislación ecuatoriana, contemplan penas privativas de libertad que pueden superar los 10 años, dependiendo de la magnitud de los hechos y de la participación de los implicados.

Contexto de seguridad en Santo Domingo

El caso refleja la complejidad de la situación de seguridad en Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón que ha registrado un aumento de operativos contra redes de tráfico de armas y microtráfico en los últimos meses.

Estas incautaciones forman parte de las acciones implementadas para frenar la expansión de organizaciones criminales en la zona.

Las autoridades confirmaron que continúan las investigaciones para determinar si los procesados forman parte de una estructura delictiva de mayor alcance, dedicada al tráfico de armas y a la receptación de vehículos en diferentes provincias (31).