Fatal accidente en Pedro Vicente Maldonado: una mujer perdió la vida

Carmen Verónica Ortiz Pinargote, de 44 años, murió la tarde del martes 1 de octubre en un accidente de tránsito en el kilómetro 127 del recinto La Industria, en Pedro Vicente Maldonado, cuando la motocicleta en la que viajaba con su pareja fue impactado de frente por otro automóvil.

Una salida que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió alrededor de las 18h30, en el sector conocido como La Industria, en la vía que conduce hacia la cascada. Según testigos, la pareja regresaba a casa luego de hacer compras cuando un vehículo los embistió.

En el lugar falleció de manera instantánea Carmen Verónica, a quien todos conocían como “Verito”. Su pareja sobrevivió al choque con heridas, pero permanece en estado de shock emocional tras presenciar el fatal desenlace.

Los socorristas acudieron al sitio y trasladaron al hombre hacia un centro de salud, donde permanece bajo observación médica. Aunque su recuperación física avanza, allegados señalan que su estado anímico es delicado.

El dolor de la familia en Pedro Vicente Maldonado

La noticia enlutó a la comunidad de Pedro Vicente Maldonado, donde la víctima había vivido gran parte de su vida pese a haber nacido en Esmeraldas. Era madre de diez hijos, quienes acudieron la mañana del 2 de octubre a los exteriores del centro forense de Santo Domingo para retirar el cuerpo y trasladarlo hasta el cantón para su velación.

Los allegados confirmaron que Carmen regresaba de Pedro Vicente Maldonado junto a su pareja, cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida. El cuerpo será velado en su casa, donde vecinos y amigos han preparado un homenaje póstumo.

Contexto de los accidentes en la zona

La zona registra constantes accidentes de tránsito debido a su alta circulación de vehículos livianos y pesados, así como por tramos peligrosos en curva y pendientes.

Decenas de siniestros viales ocurren en el noroccidente de Pichincha, siendo Pedro Vicente Maldonado uno de los cantones con mayor incidencia en la zona rural.

Las principales causas identificadas son el exceso de velocidad, la invasión de carril y la imprudencia al conducir bajo condiciones climáticas adversas.

Autoridades investigan las causas

Peritos de tránsito levantaron evidencias en el sitio para determinar la responsabilidad del choque.

Este tipo de hechos recalcan la necesidad de reforzar los controles en carreteras secundarias, donde muchos conductores exceden los límites de velocidad o circulan en estado de cansancio (31).