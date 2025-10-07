Fallece la cuarta víctima del ataque armado en zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas

La violencia volvió a cobrar vidas en Santo Domingo de los Tsáchilas. Delia Judith Catota Vela, de 36 años, se convirtió en la cuarta víctima del ataque armado ocurrido la madrugada del lunes 6 de octubre en el recinto San Pedro del Laurel, parroquia San Jacinto del Búa. La mujer falleció la mañana del martes 7, tras permanecer internada en el hospital Gustavo Domínguez, donde fue ingresada con una herida de bala en la zona del pulmón.

El ataque en la madrugada

El hecho ocurrió alrededor de la 01h25, cuando un grupo de personas compartía bebidas alcohólicas frente a una tienda del recinto. Según la Policía Nacional, un vehículo se detuvo frente a ellos y varios sujetos descendieron disparando sin previo aviso. En el sitio se hallaron 33 vainas percutidas calibre 2.23, correspondientes a un fusil de asalto. Tres hombres murieron al instante y una mujer resultó gravemente herida.

Las víctimas fueron identificadas como Joseph Steeven Paredes García (25 años), Edwin David Quistanchala Freire (34 años) y Héctor Vinicio Pantoja Secaira (27 años). Ninguno registraba antecedentes penales, según el reporte policial. Todos eran oriundos de la misma parroquia rural.

Una comunidad consternada

Un día después falleció Delia Catota, quien se conoció vivía en Santo Domingo. Sus familiares llegaron este martes al Centro Forense de Santo Domingo para realizar los trámites de entrega del cuerpo. Prefirieron no ofrecer declaraciones, visiblemente afectados por la pérdida. La comunidad de San Jacinto del Búa, un sector agrícola y tranquilo, se encuentra conmocionada por lo ocurrido. Vecinos afirmaron que no recordaban un hecho violento de tal magnitud en la zona, recientemente.

Indicios del crimen

Tras el ataque armado, los agentes de Criminalística y Dinased levantaron los cuerpos y los indicios balísticos. Horas después, el vehículo usado por los sicarios fue hallado incinerado en otro punto de la parroquia, lo que refuerza la hipótesis de que los agresores planificaron el crimen para eliminar evidencias.

El coronel Edison Molina, jefe policial zonal, confirmó que las unidades de inteligencia trabajan para identificar a los responsables. “Estamos recabando información y ejecutando acciones operativas para esclarecer este hecho violento”, declaró a los medios locales. La investigación continúa bajo la figura de asesinato múltiple.

Contexto de violencia en la provincia

El ataque armado en San Jacinto del Búa se suma a una serie de hechos violentos registrados este año en Santo Domingo de los Tsáchilas. Según cifras policiales, la provincia acumula 119 muertes violentas en 2025, lo que refleja un aumento sostenido respecto al año anterior.

En zonas rurales como San Jacinto del Búa, donde la vida transcurre entre labores agrícolas, el miedo comienza a instalarse.

Luto

Con la muerte de Delia Catota, el número de víctimas del ataque armado asciende a cuatro.

El caso ha reavivado el debate sobre la escalada de violencia en Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia que durante 2025 ha enfrentado asesinatos múltiples, ajustes de cuentas y ataques a plena luz del día (31).