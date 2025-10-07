COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Tragedia

Fallece la cuarta víctima del ataque armado en zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas

Delia Judith Catota, herida en el ataque armado de San Jacinto del Búa, murió tras luchar por su vida más de 24 horas en un hospital de Santo Domingo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fallece la cuarta víctima del ataque armado en zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas
Fallece la cuarta víctima del ataque armado en zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas
Fallece la cuarta víctima del ataque armado en zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas
Fallece la cuarta víctima del ataque armado en zona rural de Santo Domingo de los Tsáchilas

Redacción

Redacción ED.

La violencia volvió a cobrar vidas en Santo Domingo de los Tsáchilas. Delia Judith Catota Vela, de 36 años, se convirtió en la cuarta víctima del ataque armado ocurrido la madrugada del lunes 6 de octubre en el recinto San Pedro del Laurel, parroquia San Jacinto del Búa. La mujer falleció la mañana del martes 7, tras permanecer internada en el hospital Gustavo Domínguez, donde fue ingresada con una herida de bala en la zona del pulmón.

El ataque en la madrugada

El hecho ocurrió alrededor de la 01h25, cuando un grupo de personas compartía bebidas alcohólicas frente a una tienda del recinto. Según la Policía Nacional, un vehículo se detuvo frente a ellos y varios sujetos descendieron disparando sin previo aviso. En el sitio se hallaron 33 vainas percutidas calibre 2.23, correspondientes a un fusil de asalto. Tres hombres murieron al instante y una mujer resultó gravemente herida.

Las víctimas fueron identificadas como Joseph Steeven Paredes García (25 años), Edwin David Quistanchala Freire (34 años) y Héctor Vinicio Pantoja Secaira (27 años). Ninguno registraba antecedentes penales, según el reporte policial. Todos eran oriundos de la misma parroquia rural.

Una comunidad consternada

Un día después falleció Delia Catota, quien se conoció vivía en Santo Domingo. Sus familiares llegaron este martes al Centro Forense de Santo Domingo para realizar los trámites de entrega del cuerpo. Prefirieron no ofrecer declaraciones, visiblemente afectados por la pérdida. La comunidad de San Jacinto del Búa, un sector agrícola y tranquilo, se encuentra conmocionada por lo ocurrido. Vecinos afirmaron que no recordaban un hecho violento de tal magnitud en la zona, recientemente.

Indicios del crimen

Tras el ataque armado, los agentes de Criminalística y Dinased levantaron los cuerpos y los indicios balísticos. Horas después, el vehículo usado por los sicarios fue hallado incinerado en otro punto de la parroquia, lo que refuerza la hipótesis de que los agresores planificaron el crimen para eliminar evidencias.

El coronel Edison Molina, jefe policial zonal, confirmó que las unidades de inteligencia trabajan para identificar a los responsables. “Estamos recabando información y ejecutando acciones operativas para esclarecer este hecho violento”, declaró a los medios locales. La investigación continúa bajo la figura de asesinato múltiple.

Contexto de violencia en la provincia

El ataque armado en San Jacinto del Búa se suma a una serie de hechos violentos registrados este año en Santo Domingo de los Tsáchilas. Según cifras policiales, la provincia acumula 119 muertes violentas en 2025, lo que refleja un aumento sostenido respecto al año anterior.

En zonas rurales como San Jacinto del Búa, donde la vida transcurre entre labores agrícolas, el miedo comienza a instalarse.

Luto

Con la muerte de Delia Catota, el número de víctimas del ataque armado asciende a cuatro.

El caso ha reavivado el debate sobre la escalada de violencia en Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia que durante 2025 ha enfrentado asesinatos múltiples, ajustes de cuentas y ataques a plena luz del día (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Horror en Alemania: alcaldesa fue apuñalada 13 veces, sospechan de sus hijos

Gerson Haro recomienda regular apuestas deportivas para proteger el fútbol ecuatoriano

Construirán un intercambiador vehicular en la avenida Guayaquil para mejorar la fluidez del tránsito

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Horror en Alemania: alcaldesa fue apuñalada 13 veces, sospechan de sus hijos

Gerson Haro recomienda regular apuestas deportivas para proteger el fútbol ecuatoriano

Construirán un intercambiador vehicular en la avenida Guayaquil para mejorar la fluidez del tránsito

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Horror en Alemania: alcaldesa fue apuñalada 13 veces, sospechan de sus hijos

Gerson Haro recomienda regular apuestas deportivas para proteger el fútbol ecuatoriano

Construirán un intercambiador vehicular en la avenida Guayaquil para mejorar la fluidez del tránsito

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO