COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

“Estoy vivo”: Stalin Pérez, influencer ecuatoriano, rompe el silencio tras crimen de Los Caminantes en Guayaquil

El influencer ecuatoriano Stalin Pérez aclaró que no estuvo presente en el ataque armado que terminó con la vida de sus colegas Alberto Castro y Mauro Marín.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
“Estoy vivo” Stalin Pérez, influencer ecuatoriano, rompe el silencio tras crimen de Los Caminantes en Guayaquil
“Estoy vivo” Stalin Pérez, influencer ecuatoriano, rompe el silencio tras crimen de Los Caminantes en Guayaquil

Redacción

Redacción ED.

Stalin Pérez, influencer ecuatoriano, confirmó este 24 de septiembre que no se encontraba en el lugar del ataque armado en Mapasingue Oeste, Guayaquil, donde murieron Alberto Vicente Castro y Mauro Fernando Marín, conocidos como Los Caminantes.

“Estoy vivo”, el mensaje de Stalin Pérez

El creador de contenido publicó un video en sus redes sociales para desmentir versiones sobre su supuesta implicación.
No estaba con mi compadre ni con Mauro. Yo estaba en el velorio de un tío en Cerecita”, declaró.
Además, subrayó su dolor: “Estoy destruido”, añadió.

Ataque a Los Caminantes en Guayaquil

Castro, de 40 años, y Marín, de 48 años, perdieron la vida alrededor de las 08:00 en Mapasingue Oeste, norte de Guayaquil.
En ese momento, un vehículo blanco bloqueó el paso de los influencers y hombres armados dispararon 19 veces, lo que provocó su muerte dentro del automóvil.
Por su parte, el teniente coronel Marco Proaño, subjefe del distrito Florida, informó que las unidades investigan posibles amenazas previas y, además, revisan cámaras de seguridad para localizar el carro involucrado.

Trayectoria digital de Los Caminantes

Por otra parte, la dupla alcanzó gran popularidad en TikTok y Facebook con videos de humor sobre situaciones cotidianas.
De hecho, su clip más viral superó los dos millones de reproducciones y generó más de 4.000 comentarios.
Asimismo, Los Caminantes publicaban contenido a diario; sus últimos videos circularon pocas horas antes de su asesinato.

Violencia en Guayas como telón de fondo

El crimen ocurre, además, en medio de una crisis de seguridad en la provincia de Guayas.
Entre enero y agosto de 2025, las autoridades reportaron 2.833 asesinatos en la provincia.
Finalmente, en Guayaquil, la Policía confirmó que durante los primeros ocho meses del año se registró al menos un homicidio diario. (30)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto compartido en hogares multigeneracionales: estrategias para organizar las finanzas familiares

¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Mario Godoy lidera el nuevo Consejo de la Judicatura ante crisis judicial en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto compartido en hogares multigeneracionales: estrategias para organizar las finanzas familiares

¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Mario Godoy lidera el nuevo Consejo de la Judicatura ante crisis judicial en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto compartido en hogares multigeneracionales: estrategias para organizar las finanzas familiares

¡Cae grupo armado en Manta! Policía frustra sicariatos y robos

Un adolescente “obsesionado” con el nazismo y las armas apuñala a su profesora en Francia

Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Mario Godoy lidera el nuevo Consejo de la Judicatura ante crisis judicial en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO