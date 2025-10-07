El violento fin de un policía que ya había sido atacado antes en Montecristi, se hallaron cuarenta casquillos.

Al policía, Mario Alberto Mero Robles (41), asesinado a balazos la noche de este domingo 5 de octubre en Montecristi, lo intentaron matar en una pelea en la que estaban agrediendo a su hijo hace cinco meses. El crimen de Mero ocurrió la noche del domingo alrededor de las 21:00 horas en la intersección de la calle 10 de Agosto y avenida Manta, frente a la Plaza Cívica.
El sargento primero Mario Alberto Mero Robles, de 41 años, era oriundo de Montecristi. Él estaba asignado al Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Unidad de Vigilancia Comunitaria en Manta, fue atacado por desconocidos en motocicleta. El uniformado se disponía a ingresar a un vehículo acompañado de familiares que resultaron ilesos cuando recibió múltiples impactos de bala.
Respuesta de las autoridades
El parte policial detalla que de la escena del crimen se recogieron 40 casquillos percutidos. Además, de tres cartuchos y tres balas deformadas, como parte de las diligencias iniciales.
Además, agentes de Criminalística procesaron la escena recolectando evidencias en un área pública concurrida que generó conmoción entre los residentes locales. Al Policía Mero Robles lo conocían en la comunidad por su labor en casos de violencia intrafamiliar.
El móvil exacto del asesinato del uniformado permanece bajo investigación, aunque fuentes policiales indican posibles vínculos con un altercado previo, sin confirmar conexiones directas para evitar especulaciones.
Antecedente de violencia contra el policía
Cinco meses antes, el 18 de mayo de 2025, el policía Mero Robles había sido víctima de un ataque en la parroquia Aníbal San Andrés de Montecristi, en la intersección de las calles América y Guillermo Balda. El incidente inició con una agresión a su hijo, escalando a una riña donde el sargento intervino para defenderlo, recibiendo una puñalada en el brazo izquierdo. Un civil también resultó herido en esa ocasión, identificado como uno de los agresores.
Aunque el policía sobrevivió y continuó en servicio activo, este episodio previo es mencionado en informes investigativos preliminares. Se investiga si su crimen tiene relación con la primera agresión.
Escalada de violencia en Manabí durante 2025
Manabí ha experimentado un incremento sostenido de la criminalidad, con 945 homicidios reportados hasta octubre de 2025, concentrados en cantones como Manta y Montecristi, epicentros de disputas territoriales entre grupos delictivos como Los Choneros y Los Lobos.
Estas organizaciones compiten por el control de rutas marítimas y pistas clandestinas para el narcotráfico, utilizando sicarios en motocicleta para ejecuciones rápidas, como en el caso de Mero Robles. El distrito de Manta, que incluye Montecristi, acumuló 405 víctimas mortales hasta octubre de este 2025, superando récords previos.
Violencia familiar
Mero, era sargento primero de Policía y trabajaba en el Departamento de Violencią Intrafamiliar, de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta. La noche de su asesinato estaba en servicio activo, es decir que no estaba haciendo uso de sus días de descanso, dijo la Policía. El cuerpo del uniformado lo retiraron sus familiares del Centro Forense para darle sepultura.
Este 05 de octubre de 2025, también hallaron el cuerpo del Cabo Elvis Marcos Bermeo Alvarado, quien permanecía desaparecido desde hace 17 días. Esto tras ser arrastrado por la corriente del río Quijos, en la provincia de Napo. (27)