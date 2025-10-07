El violento fin de un policía que ya había sido atacado antes en Montecristi, se hallaron cuarenta casquillos.

Al policía, Mario Alberto Mero Robles (41), asesinado a balazos la noche de este domingo 5 de octubre en Montecristi, lo intentaron matar en una pelea en la que estaban agrediendo a su hijo hace cinco meses. El crimen de Mero ocurrió la noche del domingo alrededor de las 21:00 horas en la intersección de la calle 10 de Agosto y avenida Manta, frente a la Plaza Cívica.

El sargento primero Mario Alberto Mero Robles, de 41 años, era oriundo de Montecristi. Él estaba asignado al Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Unidad de Vigilancia Comunitaria en Manta, fue atacado por desconocidos en motocicleta. El uniformado se disponía a ingresar a un vehículo acompañado de familiares que resultaron ilesos cuando recibió múltiples impactos de bala.

Respuesta de las autoridades El parte policial detalla que de la escena del crimen se recogieron 40 casquillos percutidos. Además, de tres cartuchos y tres balas deformadas, como parte de las diligencias iniciales. Además, agentes de Criminalística procesaron la escena recolectando evidencias en un área pública concurrida que generó conmoción entre los residentes locales. Al Policía Mero Robles lo conocían en la comunidad por su labor en casos de violencia intrafamiliar. El móvil exacto del asesinato del uniformado permanece bajo investigación, aunque fuentes policiales indican posibles vínculos con un altercado previo, sin confirmar conexiones directas para evitar especulaciones.