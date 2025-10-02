El triple crimen que estremeció a Santo Domingo: una familia destruida en seis días

Un triple crimen estremeció a Santo Domingo de los Tsáchilas. Entre el 25 y 30 de septiembre de 2025, César Augusto Lalangui Palma (41 años), su hijo Dilan Yahir (19 años) y su hija Britani Isabel (14 años) fueron asesinados tras secuestros atribuidos a grupos delictivos organizados, en un hecho que desató miedo y consternación colectiva.

La noche en que todo comenzó

El 25 de septiembre, hombres armados irrumpieron en el taller mecánico de César Lalangui, en la cooperativa 17 de Diciembre. En cuestión de minutos se llevaron a la fuerza al padre y a su hijo Dilan.

Horas más tarde, sus cuerpos aparecieron maniatados a un costado de la vía El Cóngoma. Tenían impactos de bala en la cabeza y junto a ellos había un mensaje amenazante dirigido a grupos rivales. El hallazgo confirmó la brutalidad del crimen y el uso de ejecuciones como método de intimidación.

El hallazgo de Britani

Ese mismo día, la hermana de Dilan, Britani Lalangui, de 14 años, también fue secuestrada en Santo Domingo. Durante seis días su familia mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.

Pero la mañana del 30 de septiembre, moradores de San Miguel de los Bancos encontraron su cuerpo en el sector El Chipal. La adolescente tenía heridas de bala en la cabeza y aún llevaba la ropa con la que fue vista por última vez.

El asesinato de Britani selló lo que ya era una tragedia familiar de proporciones devastadoras.

Una familia destruida en seis días

Tres vidas se apagaron en menos de una semana. Los velorios se convirtieron en actos de indignación social.

La Policía Nacional detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas con el crimen. Dos de los sospechosos ya estaban privados de libertad en un centro carcelario. La Fiscalía sigue las diligencias para dar con los autores intelectuales.

Santo Domingo de los Tsáchilas atraviesa un periodo de violencia sin precedentes. En lo que va de 2025, la provincia suma 113 muertes violentas, una cifra que refleja el impacto de las disputas entre bandas delictivas. El uso de secuestros como antesala de ejecuciones es un patrón que también se repite en Esmeraldas y Los Ríos.

Tragedia familiar que marcó a Santo Domingo

La muerte de tres integrantes de los Lalangui convirtió al caso en una de las peores tragedias familiares registradas en la provincia. Más allá de las cifras, la forma en la que también asesinan a jóvenes y adolescentes. Hasta el momento no se detalla el móvil del crimen, se espera el avance de las investigaciones.

El triple crimen no solo dejó una familia destruida, sino que se convirtió en símbolo de la preocupación que atraviesa una ciudad golpeada por la violencia (31).