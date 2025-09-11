COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

El Carmen: cuatro procesados por tráfico de drogas y armas tras allanamiento policial

Un operativo en El Carmen terminó con cuatro procesados, tras el hallazgo de más de 20 kilos de cocaína, marihuana y armas enterradas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El Carmen cuatro procesados por tráfico de drogas y armas tras allanamiento policial
El Carmen cuatro procesados por tráfico de drogas y armas tras allanamiento policial
El Carmen cuatro procesados por tráfico de drogas y armas tras allanamiento policial
El Carmen cuatro procesados por tráfico de drogas y armas tras allanamiento policial

Redacción

Redacción ED.

La Fiscalía General del Estado procesó a cuatro personas el 11 de septiembre en El Carmen, Manabí, tras un allanamiento en el que se incautaron drogas, armas, municiones y explosivos. El juez dictó prisión preventiva para tres de los implicados y medidas alternativas para una cuarta procesada.

Allanamiento en El Carmen revela droga y armamento

El operativo policial se desarrolló luego de que agentes recibieran información reservada sobre la presunta existencia de sustancias ilícitas en un domicilio del cantón. Con orden judicial, se ejecutó un allanamiento en el inmueble señalado.

Durante la inspección, los uniformados detectaron tierra removida en el patio. Tras excavar, hallaron tres baldes enterrados que contenían 20,390 gramos de pasta base de cocaína y 5,820 gramos de marihuana.

Además, en el mismo lugar se encontraron armas de fuego, municiones y dos tacos de dinamita. Todo fue levantado y trasladado a las bodegas de la Policía Judicial como evidencias.

Procesados y medidas cautelares dictadas

En el interior de la vivienda se encontraban cuatro personas: Ricardo C., Eduarda A., Cristel M. y Carmen E. Todos fueron aprehendidos en delito flagrante y puestos a órdenes de la Fiscalía.

Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal del caso presentó como elementos de convicción los informes de pesaje, análisis químicos, actas de incautación y los testimonios de los agentes actuantes.

El juez dictó prisión preventiva contra tres de los procesados y dispuso medidas alternativas para Carmen E., debido a su edad avanzada. Ella deberá presentarse periódicamente y tiene prohibición de salida del país.

Contexto: violencia y narcotráfico en El Carmen

Este caso se enmarca en la creciente problemática de narcotráfico en la provincia de Manabí. El Carmen se ha convertido en un punto estratégico para el traslado de sustancias ilícitas hacia la Costa y Sierra, debido a su ubicación geográfica.

Las autoridades sostienen que los operativos son parte de una estrategia más amplia para debilitar las estructuras criminales que operan en la región. Sin embargo, reconocen que las bandas dedicadas al microtráfico y tráfico internacional mantienen presencia activa en cantones como Manta, Portoviejo y El Carmen.

El proceso judicial continuará en etapa de instrucción fiscal, con un plazo de 30 días para la práctica de pruebas y recolección de nuevos elementos (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Solo quedan cupos para hombres: servicio militar voluntario abre inscripciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Solo quedan cupos para hombres: servicio militar voluntario abre inscripciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La masacre de Manta apagó el sueño futbolístico de Wil Maicol Valencia

Padre e hijo fueron hallados sin vida tras ser secuestrados en Pifo

La influencer mexicana Marian Izaguirre permanece en terapia intensiva tras días desaparecida

¿Grupo criminal al descubierto? Tres capturados por armas entre ellos un menor de edad

Solo quedan cupos para hombres: servicio militar voluntario abre inscripciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO