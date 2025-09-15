Dos mujeres asesinadas en Babahoyo durante violento ataque armado en vivienda

Dos mujeres asesinadas, identificadas como Jennifer Fonseca Almeida, de 20 años, y Kristel Vera Almeida, de 15, fueron ejecutadas el domingo 14 de septiembre dentro de una vivienda en la parroquia El Salto, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. La Policía investiga posibles vínculos con disputas entre bandas criminales.

Ataque armado dentro de la vivienda

Según testigos, los gatilleros llegaron en un taxi y entraron al inmueble donde estaban las víctimas. Una de ellas se encontraba en la sala y la otra en el baño. Los atacantes recorrieron cada espacio de la casa hasta localizarlas y dispararon sin contemplaciones.

Los vecinos escucharon las detonaciones, pero no pudieron intervenir. El ataque fue directo y rápido. Tras la fuga de los asesinos, la comunidad quedó conmocionada por la brutalidad del hecho.

Kristel Vera, de apenas 15 años, sobrevivió inicialmente a los impactos. Sin embargo, pese a ser trasladada de urgencia a un hospital cercano, murió poco después.

Investigación policial por el crimen

La Policía Nacional informó que se encuentran recabando evidencias y testimonios para identificar a los responsables. De acuerdo con las primeras indagaciones, no descartan que el doble asesinato esté relacionado con problemas entre grupos delictivos.

Autoridades locales señalaron que los hechos violentos en Los Ríos han crecido de forma alarmante.

Expertos en seguridad advierten que la disputa entre Los Lobos y Los Choneros mantiene en zozobra a Babahoyo, donde los ataques armados en espacios residenciales se han vuelto frecuentes.

Otros hechos violentos en Babahoyo

Horas después del crimen de las dos jóvenes, moradores del recinto Aguas Blancas, parroquia Febres Cordero, alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo dentro de un pozo. La víctima fue identificada como Elodoro Eduardo Vera Preciado, de 58 años, quien estaba desaparecido desde el sábado. Su cadáver fue trasladado a la morgue para los exámenes de ley.

Más tarde, a las 20h30 del mismo domingo, hombres armados irrumpieron en una vivienda del sector Muñoz Rubio. Allí dispararon contra varias personas reunidas, causando la muerte de Dual Vargas Orama y dejando dos heridos.

Con estos hechos, Babahoyo sumó diez muertes violentas en un solo fin de semana, lo que refleja la gravedad del contexto criminal en la zona.

Violencia en aumento y preocupación ciudadana

Los habitantes de Babahoyo expresan temor ante la creciente ola de homicidios. Las comunidades rurales, como El Salto y Febres Cordero, se sienten cada vez más expuestas a la violencia.

La Policía ha reforzado los patrullajes en puntos críticos. La violencia en Babahoyo refleja la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador (31).