Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito.

Un conductor de una plataforma digital fue víctima de un violento asalto en el barrio El Trigal, Quito, por tres hombres. Dos de los detenidos, Yosthin Yhoneikel N. y Jhocsep Alejandro M., fueron retenidos por vecinos y enfrentan prisión preventiva por orden judicial.

A las 21:30 del domingo 8 de septiembre de 2025, un joven conductor de una plataforma digital vivió momentos de terror en el barrio El Trigal, un sector residencial del norte de Quito, provincia de Pichincha.

Según el relato presentado por la Fiscalía General del Estado, el conductor aceptó una carrera en el sector de Cotocollao, al norte de la capital, solicitada por tres hombres.

Lo que ocurrió

Los pasajeros, identificados como Yosthin Yhoneikel N., Jhocsep Alejandro M., y un tercer sujeto que permanece prófugo, abordaron el vehículo: uno en el asiento del copiloto y los otros dos en la parte trasera.

El trayecto transcurrió sin incidentes hasta que llegaron al destino en El Trigal. En ese momento, según la versión de la víctima, el pasajero sentado a su derecha sacó un arma traumática y anunció que se trataba de un asalto. Los dos hombres en el asiento trasero inmovilizaron al conductor por los brazos, mientras el copiloto intentaba tomar el control del vehículo.

En medio del forcejeo, se produjo una detonación, lo que alertó a los moradores del sector. La rápida intervención de los vecinos permitió capturar a Yosthin Yhoneikel N. y Jhocsep Alejandro M., mientras que el tercer implicado logró escapar.

Entregados a la Policía

Los residentes entregaron a los sospechosos a la Policía Nacional, que acudió al lugar minutos después. El conductor, visiblemente afectado pero sin heridas graves, relató los hechos a las autoridades. Él proporcionó detalles clave que sirvieron como elemento de convicción en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

En la audiencia, presidida por un juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, la fiscal de turno de la Unidad de Investigación de Delitos Flagrantes presentó pruebas. El testimonio del conductor, un informe de revenido químico del vehículo que confirmó residuos de disparos. También una pericia balística que determinó que el arma utilizada era traumática pero apta para disparar.

Prisión preventiva

Con estos elementos, la fiscal solicitó prisión preventiva para los dos detenidos. Una medida que fue aceptada por el juez, considerando la gravedad del delito y el riesgo de fuga. Los sospechosos enfrentan cargos por robo agravado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de hasta siete años de prisión.

La Fiscalía continúa las investigaciones para identificar al tercer implicado en el robo al conductor y determinar si los detenidos forman parte de una red delictiva organizada. (27)