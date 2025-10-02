COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Accidente

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Un accidente en la cooperativa 2 de Mayo de Santo Domingo dejó a un joven de 24 años muerto y a su pareja hospitalizada en estado crítico.
3 minutos de lectura
Redacción

Redacción ED.

El 1 de octubre de 2025, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizó el levantamiento del cuerpo de Felton Andrés Molina Santillán, de 24 años, en el Hospital del IESS de Santo Domingo. El joven falleció tras las lesiones sufridas en un accidente ocurrido el 27 de septiembre en la cooperativa 2 de Mayo, cuando una motocicleta en la que viajaba con su novia fue impactada por un vehículo.

El accidente en la cooperativa 2 de Mayo

La tragedia se originó el pasado 27 de septiembre, cuando Andrés y su pareja, Heidy Hashly Montaleza Palma, se movilizaban en motocicleta por las calles de la cooperativa 2 de Mayo. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo los chocó de frente, dejándolos gravemente heridos sobre la calzada.

Ambos fueron trasladados de urgencia a casas de salud. Durante cinco días, Felton luchó por su vida, pero finalmente, el 1 de octubre, falleció en el Hospital del IESS debido a la gravedad de sus heridas.

El SIAT acudió al hospital por disposición del ECU-911 para realizar el levantamiento de cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue entregado bajo cadena de custodia a personal de Medicina Legal de la Fiscalía y trasladado al Centro Forense de Santo Domingo.

Dolor en la familia y comunidad

Familiares y amigos de la víctima se congregaron en la cooperativa 2 de Mayo para velar sus restos, con gran consternación por la repentina pérdida. Su sepelio está previsto para este viernes 3 de octubre en el cementerio Central de la ciudad.

Mientras tanto, su pareja Heidy continúa en estado crítico en el hospital. Su familia hizo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana, pues necesita cinco pintas de sangre de cualquier tipo. Las donaciones se reciben en la Cruz Roja de Santo Domingo, con el número de cédula 2300287279.

Contexto de los accidentes en Santo Domingo

Este accidente se suma a la preocupante cifra de siniestros en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las motocicletas son el medio de transporte más involucrado. Entre las principales causas destacan la invasión de carril, exceso de velocidad y la imprudencia al conducir en zonas residenciales.

En el caso de Andrés y Heidy, las autoridades aún investigan las responsabilidades, mientras familiares piden que el hecho no quede impune.

Investigación en curso

El informe policial señala que el impacto fue frontal. La cámara de seguridad captó imágenes que servirán para las pericias.

Los elementos recogidos, como videos y testimonios, serán fundamentales para determinar responsabilidades. La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes, mientras la comunidad espera que el caso avance con celeridad (31).

