Doce horas de terror: así rescataron a conductor víctima de secuestro en Babahoyo

La Policía Nacional liberó a Marco A., de 50 años, quien permaneció como víctima de secuestro durante doce horas, desde la mañana del jueves 4 de septiembre en Puebloviejo, provincia de Los Ríos. El hombre fue interceptado por un grupo armado cuando se dirigía a Babahoyo en su camioneta.

El secuestro en la vía E25

El conductor salió de su vivienda en la parroquia San Juan de Puebloviejo a las 06h30, como lo hacía todos los días. Minutos después, mientras circulaba por la vía E25, estacionó su camioneta para contestar una llamada telefónica.

En ese momento, cuatro sujetos en motocicletas y otros en un automóvil lo rodearon, lo neutralizaron y lo obligaron a subir a otro vehículo. Así comenzó su cautiverio.

La víctima fue llevada hacia una zona rural del mismo cantón. Testigos que presenciaron el hecho alertaron a la Policía Nacional, lo que permitió activar un operativo inmediato.

Plan de extorsión frustrado

Según el coronel Washington Chugá, jefe policial en Los Ríos, durante las horas de cautiverio los delincuentes grabaron a Marco A. en un video. El material sería usado para exigir dinero a su familia.

Sin embargo, la rápida intervención policial impidió que la grabación fuera enviada. Las autoridades explicaron que el rescate evitó una posible extorsión que, de concretarse, hubiera puesto en mayor riesgo a la víctima de secuestro.

El operativo involucró a agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), quienes rastrearon a los sospechosos por caminos rurales y plantaciones de cacao.

El rescate en zona rural

Tras doce horas de búsqueda, los uniformados localizaron una motocicleta usada en el secuestro. Era conducida por Franklin F., presunto implicado, quien intentó huir pero resultó capturado.

Poco después, en una plantación de cacao, los agentes encontraron a Marco A. atado y custodiado por parte del grupo criminal. El hombre fue rescatado sin heridas graves.

Finalmente, se lo trasladó a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Babahoyo, donde se reencontró con sus familiares en medio de un operativo de seguridad.

Testimonios y reacciones

Los familiares de la víctima agradecieron la intervención policial y afirmaron que la situación fue “un infierno que no desean a nadie”.

Un vecino de Puebloviejo, testigo del secuestro, relató: “Fue todo muy rápido, cerraron el paso con motos y no pudimos hacer nada”.

El coronel Chugá resaltó que la cooperación ciudadana fue fundamental: “La alerta inmediata permitió que la Policía actuara con rapidez y rescatara a la víctima de secuestro”.

Contexto de secuestros en Los Ríos

Los casos de secuestro y extorsión han aumentado en la provincia de Los Ríos y en otras zonas del Litoral ecuatoriano. Según datos de la Policía, entre enero y agosto de 2025 se registraron al menos 45 casos de secuestro en el país, con mayor concentración en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo.

En Babahoyo, la modalidad más común está vinculada a bandas delictivas que buscan obtener dinero de familias o negocios locales. Este tipo de delitos afecta la seguridad ciudadana y genera temor en sectores rurales.

La liberación de Marco A. se suma a otros rescates exitosos realizados este año, donde la Unase ha logrado frenar intentos de extorsión en la región.

Compromiso institucional

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el secuestro y llamó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso.

Asimismo, anunció que se reforzarán los patrullajes en las carreteras de Los Ríos y se intensificarán los operativos de inteligencia para identificar a bandas criminales dedicadas a este delito.

El detenido quedó a órdenes de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para dar con el resto de implicados en el secuestro (31).