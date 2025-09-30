COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Dictan prisión preventiva a seis personas por el delito de secuestro extorsivo en Quevedo

La Fiscalía ecuatoriana logró la prisión preventiva de seis hombres presuntamente ligados a "Los Lobos" por secuestro extorsivo en Quevedo, liberando a la víctima.
Procesamiento de seis presuntos integrantes de "Los Lobos" por secuestro extorsivo en Quevedo.
Redacción

Redacción ED.

La Fiscalía procesó a seis hombres —identificados como Pablo C., Kleinier G., Pedro C., Edison S., Jesús C. y Gilber C.— como presuntos coautores de secuestroextorsivo. Esto en concurso con delincuencia organizada, durante una audiencia de flagrancia en Quevedo, provincia de Los Ríos.

Los sospechosos, supuestamente vinculados al grupo delictivo “Los Lobos”, fueron detenidos en un allanamiento. El allanamiento ocurrió en el sector Grito de Libertad que permitió rescatar a la víctima, por cuya liberación exigían 15.000 dólares.

El operativo, ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador (PNE) en coordinación con la Fiscalía, resultó en la aprehensión inmediata de los seis individuos. Ellos mantenían cautiva a la víctima en una vivienda del mencionado sector.

Los mensajes extorsivos

Según el parte policial, los mensajes extorsivos se originaron desde esa ubicación, alertando a las autoridades sobre la demanda económica bajo amenaza de muerte. A la víctima, cuya identidad se resguarda por razones de seguridad, la liberaron ilesa. Además, y proporcionó su testimonio en la diligencia judicial, corroborando los hechos sin mayores detalles divulgados para proteger el proceso.

En la audiencia de calificación de flagrancia, celebrada ante un Juez de Garantías Penales, la fiscal a cargo presentó un expediente. Este incluyó versiones de los agentes intervinientes, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la declaración de la víctima.

Formulación de cargos

Estos elementos, recabados durante el período de flagrancia, sustentaron la formulación de cargos. Esta se hace por delitos graves que conllevan penas de hasta 13 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Durante el procedimiento en Grito de Libertad, los agentes incautaron tres armas de fuego, cinco teléfonos celulares, municiones, dinero en efectivo y una motocicleta presuntamente utilizada en el secuestroextorsivo.

Hicieron peritajes

Estos indicios fueron ingresados en cadena de custodia y serán sometidos a peritajes balísticos. Además, de forenses y de comunicaciones por parte del Instituto Nacional de Peritajes (Inapec), con el fin de vincularlos directamente a los procesados y desentrañar la red operativa.

El sector Grito de Libertad, un barrio periférico de Quevedo con alta densidad poblacional y rutas de acceso fluviales cercanas, ha sido identificado como punto caliente para actividades delictivas ligadas al narcotráfico y la extorsión. La PNE reportó que el allanamiento se basó en inteligencia previa, incluyendo geolocalización de los mensajes extorsivos, lo que permitió una intervención precisa sin enfrentamientos armados.

Ningún civil resultó herido, y los sospechosos no opusieron resistencia, facilitando su traslado a centros de detención temporal. (27)

