Detienen a militares por intento de ingreso de objetos prohibidos a cárcel de Portoviejo

En un operativo conjunto entre la Policía Judicial de Manabí y las Fuerzas Armadas del Ecuador, fueron aprehendidos dos ciudadanos en servicio activo, identificados como Luis G. y Erick C.. Esto fue por su presunta participación en el ingreso de artículos prohibidos al Centro de Privación de Libertad (CPL) No. 4 “El Rodeo”, ubicado en Portoviejo. El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2025. Son investigados bajo lo establecido en el Artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Militares involucrados en presunto delito penitenciario

Durante el operativo de control realizado en los accesos del CPL El Rodeo, agentes de la Policía Judicial y miembros de las Fuerzas Armadas detectaron e incautaron una serie de objetos prohibidos. Estos presuntamente serían ingresados al centro penitenciario.

Entre los indicios decomisados constan:

800 gramos de marihuana

7 teléfonos celulares

5 accesorios de telefonía móvil, además

200 cigarrillos

El hallazgo se dio tras labores de inteligencia e inspección. Los implicados, al ser miembros activos de las Fuerzas Armadas, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el proceso correspondiente.

Delito tipificado y sanciones posibles

El ingreso de objetos prohibidos a centros de privación de libertad está tipificado en el Artículo 275 del COIP, el cual establece sanciones privativas de libertad para quienes intenten o logren ingresar sustancias sujetas a fiscalización, dispositivos electrónicos u otros elementos no autorizados a los centros penitenciarios del país.

Dicho artículo considera agravantes si los involucrados son funcionarios públicos o miembros de instituciones del Estado. Esto podría significar penas más severas para los aprehendidos en este caso, de comprobarse su responsabilidad.

La Fiscalía y la Unidad de Investigaciones de la Policía Judicial continuarán con las diligencias respectivas. Ellas se enfocarán en determinar la cadena de responsabilidades y verificar si existen más personas involucradas en el intento de ingreso de estos artículos.

Contexto y medidas de control en El Rodeo

En el CPL No. 4 “El Rodeo”, ubicado en el cantón Portoviejo, se han realizado operativos de control interno y externo en los últimos meses. Esto forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y la Comisión de Pacificación del Sistema Penitenciario para reducir el tráfico de objetos ilícitos dentro de las cárceles.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han intensificado su presencia y control en los perímetros penitenciarios, además de establecer puntos de revisión y mecanismos tecnológicos para detectar cualquier intento de ingreso ilegal de sustancias, armas, dispositivos de comunicación y otros artículos prohibidos. (12)