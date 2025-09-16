Delincuentes ingresaron a finca en Los Ríos y se llevaron secuestrada a una mujer

Una mujer de 32 años fue secuestrada la madrugada del martes 16 de septiembre en el recinto Lola Gangotena, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, cuando tres hombres armados irrumpieron en su finca.

Asalto y secuestro en plena madrugada

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron cerca de las 03h00. La víctima descansaba en su vivienda cuando los delincuentes derribaron la puerta y sometieron a los presentes.

Los agresores amedrentaron a la familia con armas de fuego y los maniataron. En cuestión de minutos, robaron 300 dólares en efectivo, electrodomésticos y una camioneta Volkswagen Amarok de color plomo.

No satisfechos con el botín, los sujetos se llevaron secuestrada a la mujer, abandonando la finca entre amenazas. La oscuridad y la violencia marcaron la escena del delito.

Familiares atados y sin poder pedir ayuda

Los familiares de la víctima permanecieron atados por más de dos horas. Finalmente, lograron desatarse y salir a pedir ayuda alrededor de las 05h00.

Agentes de la Policía acudieron al sitio e iniciaron operativos de búsqueda en caminos y guardarrayas cercanas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se logró ubicar a Carmen Victoria G.

El hecho generó temor entre los habitantes de Buena Fe, quienes aseguran que el secuestro y la violencia han aumentado en los últimos meses.

Otros secuestros recientes en Los Ríos

Este caso no es aislado. Apenas el domingo anterior, la Policía rescató a Darwin Antonio E., de 30 años, tras permanecer secuestrado por cuatro días. El hombre fue interceptado en el recinto Costa Azul cuando conducía hacia Quevedo.

Los captores lo mantuvieron en una casa abandonada en la vía a El Empalme. Pedían 200 mil dólares por su liberación. Finalmente, la intervención policial permitió rescatarlo sin que se concretara el pago.

En agosto, Marco A., de 50 años,resultó secuestrado cuando salía de su casa en Puebloviejo. Cuatro hombres en motocicletas lo interceptaron y lo llevaron a una zona rural, donde fue localizado horas después.

Aumento del delito preocupa a las autoridades

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, los casos de secuestro en Ecuador muestran un repunte en 2025. En Los Ríos, la situación preocupa especialmente en cantones como Quevedo, Babahoyo y Buena Fe.

El delito suele estar vinculado al robo, extorsiones o disputas criminales, y afecta tanto a familias rurales como a transportistas. La Policía mantiene operativos de control en zonas estratégicas, aunque la percepción ciudadana es de creciente inseguridad.

Comunidad exige más seguridad en Buena Fe

Habitantes de Patricia Pilar reclaman mayor presencia policial y controles en las vías secundarias. Especialistas señalan que la prevención y la denuncia temprana son claves. Sin embargo, la lejanía de los recintos rurales dificulta la reacción inmediata de las autoridades.

Mientras la investigación avanza, la comunidad de Buena Fe permanece en alerta, esperando noticias sobre la mujer secuestrada y temiendo que la violencia siga escalando en la zona norte de Los Ríos (31).