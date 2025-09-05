COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Seguridad
Cuatro presuntos extorsionadores fueron detenidos en Esmeraldas

Cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en Esmeraldas durante un operativo policial en Muisne, tras denuncias ciudadanas sobre extorsiones a comerciantes locales.
Redacción

Redacción ED.

La mañana del 4 de septiembre de 2025, la Policía Nacional ejecutó un operativo en Muisne, Esmeraldas, donde cuatro sujetos vinculados al grupo delictivo Tiguerones fueron detenidos en Esmeraldas por presuntas extorsiones.

Operativo en Muisne dejó cuatro capturas

El procedimiento policial se llevó a cabo luego de denuncias de comerciantes y moradores que reportaron amenazas extorsivas en el cantón. Con base en la información recabada, los agentes planificaron la intervención.

Los uniformados ingresaron a un inmueble de Muisne, donde sorprendieron a cuatro sujetos que estarían relacionados con hechos delictivos ocurridos en diferentes sectores de la provincia.

Entre los detenidos en Esmeraldas se identificó a Gustavo M., alias “Richi”, y Freddy A., alias “Kichi”. Junto a ellos resultaron capturados Neil G. y Jeusseppe C., quienes no registran antecedentes penales.

Evidencias halladas en poder de los aprehendidos

Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos armas de fuego tipo revólver, un teléfono celular, una balanza y un reloj. Todo el material quedó ingresado en cadena de custodia.

Las armas serán sometidas a peritajes balísticos para determinar si fueron usadas en otros delitos reportados en Esmeraldas. La Fiscalía abrió una investigación previa para esclarecer la participación de los capturados.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. De confirmarse los cargos, podrían enfrentar procesos por extorsión, asociación ilícita y porte ilegal de armas de fuego.

Tiguerones y la violencia en Esmeraldas

Los Tiguerones forman parte de un grupo de delincuencia organizada transnacional. Su presencia en Esmeraldas se ha vinculado a extorsiones, microtráfico y asesinatos selectivos.

En lo que va de 2025, la provincia acumula decenas de casos de extorsión registrados por la Policía. Este fenómeno golpea principalmente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

El Ministerio del Interior ha identificado a Esmeraldas como una de las zonas críticas donde las bandas buscan expandir su influencia, pese a los operativos policiales y militares desplegados.

Autoridades destacan acciones interinstitucionales

La captura de los cuatro detenidos en Esmeraldas es resultado de un trabajo conjunto con la comunidad.

Además, la Policía recalcó que se mantendrán los patrullajes en sectores rurales y urbanos de Muisne, con el objetivo de prevenir nuevos hechos de violencia. Las autoridades insistieron en que fortalecerán la coordinación con la Fiscalía para agilizar los procesos judiciales y evitar la reincidencia de los implicados.

Contexto nacional de seguridad

La ola de violencia que atraviesa Ecuador ha colocado a Esmeraldas entre las provincias con mayores índices de criminalidad. Los recientes detenidos en Esmeraldas reflejan la presión ejercida por las fuerzas de seguridad sobre las bandas criminales. Sin embargo, especialistas advierten que la lucha contra la delincuencia requiere también programas sociales y prevención comunitaria (31).

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

