Cuatro futbolistas asesinados en menos de dos semanas, ¿quiénes eran?

Cuatro futbolistas ecuatorianos murieron en ataques armados ocurridos entre el 10 y el 24 de septiembre de 2025 en Manta y Esmeraldas, dejando luto en el deporte nacional.

El caso más reciente: Jostin Mera en Manta

El 23 de septiembre, un ataque armado en el barrio Miraflores de Manta dejó herido a Jostin Alexander Mera Salvatierra, de 18 años, jugador de divisiones menores del Manta Fútbol Club.

El atentado fue ejecutado por dos hombres en motocicleta que irrumpieron en una vivienda y dispararon contra los presentes. En el lugar murió de inmediato el ciudadano venezolano Gustavo José Salcedo Hernández, de 28 años.

Mera fue trasladado al hospital del IESS de Manta, donde permaneció en estado crítico hasta la mañana del 24 de septiembre, cuando se confirmó su fallecimiento. La Policía investiga el caso bajo la hipótesis de un ataque dirigido.

El asesinato de Jonathan “Speedy” González

El 19 de septiembre, el futbolista Jonathan González, de 31 años, murió durante un ataque armado en su vivienda en Esmeraldas. El jugador pertenecía al club 22 de Julio FC.

González, conocido como “Speedy”, desarrolló su carrera en Independiente del Valle, Liga de Quito, León de México, Olimpia de Paraguay y Dorados de Sinaloa. Tras su muerte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y varios clubes enviaron condolencias a su familia y equipo.

Allegados informaron que González habría recibido amenazas previas, aunque la Policía aún no confirma los responsables ni el móvil del crimen.

Previo a esto: dos jugadores de Exapromo Costa FC

El primer hecho violento ocurrió el 10 de septiembre, cuando un ataque armado en el hostal Costa Azul de Manta dejó cuatro muertos. Entre ellos estaban los futbolistas Michael Valencia Vernaza, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33.

Valencia, oriundo de Esmeraldas, solo cumplió un único entrenamiento con el club Exapromo Costa FC antes de ser asesinado. Horas después de compartir fotos de su debut, murió en el ataque.

Yépez, también jugador de Exapromo, recibió heridas de bala en varias partes del cuerpo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció la noche del 12 de septiembre en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano.

Violencia creciente en Manta y Esmeraldas

Los asesinatos de Mera, González, Valencia y Yépez se suman a una cadena de muertes violentas que mantiene en alerta a Manabí y Esmeraldas, provincias golpeadas por el crimen organizado.

Según cifras oficiales, el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó acumula más de 360 muertes violentas en 2025, lo que lo ubica entre los sectores más afectados del país.

La comunidad deportiva nacional exige mayor seguridad y justicia, mientras clubes, dirigentes y aficionados expresan su dolor por la pérdida de jóvenes talentos del fútbol ecuatoriano. (30)