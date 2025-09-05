Cruce de balas en Ventanas dejó un muerto y dos detenidos

Un hombre de 18 años murió y dos hombres quedaron detenidos el jueves 4 de septiembre en Ventanas, Los Ríos, tras un cruce de balas con policías que frustraron un asalto a un comerciante.

Persecución inició en un banco

La Policía recibió información sobre presuntos sacapintas que esperaban a un comerciante en los exteriores de un banco del cantón Ventanas. El hombre se encontraba retirando una fuerte suma de dinero.

Con esa alerta, agentes realizaron patrullajes en el parque central y en calles cercanas a la entidad financiera. En el sitio detectaron a tres hombres que, al notar la presencia policial, intentaron escapar en motocicletas.

Los uniformados iniciaron una persecución por las calles Bolívar y Malecón. Según el reporte, los sospechosos dispararon contra los agentes para evitar la captura, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Cruce de balas dejó un fallecido

En medio del operativo se produjo un cruce de balas que terminó con la muerte de Jandri Eduardo Vera Montoya, de 18 años. Se lo encontró con un revólver en la mano derecha, arma con la que habría disparado minutos antes contra los policías.

El coronel Washington Chugá, jefe policial de la zona, informó que “la Policía neutralizó la amenaza abatiendo a uno de los delincuentes que estaba siendo perseguido”. Además, detalló que el fallecido estaría vinculado al grupo delictivo “Pájaros Locos”.

Durante el enfrentamiento, los otros dos acompañantes de Vera Montoya resultaron detenidos. Se trata de Keysi A., de 23 años, y Ángel C., de 24 años, este último con antecedentes por robo. Ambos resultaron capturados a pocos metros del lugar.

Evidencias y dolor familiar

En la escena se decomisó una motocicleta con el chasis alterado y el revólver que portaba el fallecido. Los detenidos quedaron a órdenes de la autoridad competente para la respectiva investigación.

El cuerpo de Vera Montoya fue trasladado a la morgue de Ventanas en medio del dolor de sus familiares, quienes se mostraron consternados al conocer las circunstancias de su muerte.

La Policía señaló que continuará ejecutando operativos similares para contrarrestar hechos delictivos en la zona. “La información de inteligencia es clave para neutralizar a quienes ponen en riesgo la seguridad ciudadana”, agregó Chugá.

Violencia delictiva en Los Ríos

Este cruce de balas refleja la compleja situación de inseguridad que vive la provincia de Los Ríos, donde operativos policiales son frecuentes por la presencia de bandas delictivas. Los denominados “sacapintas”, dedicados a seguir y robar a ciudadanos que retiran dinero en bancos, han sido una amenaza constante (31).