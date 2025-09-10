Ciudadano colombiano asesinado a tiros en zona rural de Manabí

El ciudadano Fleiter Aguirre Mesa, de nacionalidad colombiana, fue hallado sin vida este miércoles 10 de septiembre de 2025 en una zona rural entre Pueblo Nuevo de Portoviejo y el sitio Danzarín de Rocafuerte, provincia de Manabí (Ecuador), tras ser asesinado a tiros. La Policía Nacional investiga las circunstancias del crimen, que conmocionó a los residentes del sector.

Hallazgo del cuerpo en una vía rural de Manabí

Fueron habitantes del lugar quienes dieron aviso a las autoridades al encontrar el cuerpo de un hombre tendido en la vía, en medio de un charco de sangre. El suceso fue reportado en las primeras horas del día, lo que movilizó a elementos de la Policía Nacional al sector rural, ubicado entre dos localidades de los cantones Portoviejo y Rocafuerte.

El cadáver fue identificado como Fleiter Aguirre Mesa, quien no contaba con familiares en el país y cuya procedencia era Colombia. No se encontraron pertenencias a su alrededor que pudieran dar indicios de robo, lo que ha orientado las primeras líneas de investigación hacia posibles ajustes de cuentas.

Investigación policial en curso

Personal de Criminalística y agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (DINASED) acudieron al sitio del hallazgo para iniciar las diligencias correspondientes. Se realizó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Centro Forense de Manta, donde se le practicará la autopsia legal.

Las autoridades confirmaron que Aguirre presentaba múltiples impactos de bala, en especial en la parte superior del cuerpo. De momento, no se han producido detenciones, y la Policía trabaja en el levantamiento de indicios en la zona para esclarecer los móviles del crimen.

Líneas de investigación: posibles antecedentes en Colombia o Ecuador

Según fuentes policiales, una de las hipótesis es que Aguirre podría haber estado relacionado con actividades ilícitas o tener pendientes judiciales, ya sea en su país de origen o en territorio ecuatoriano. Las investigaciones se centran ahora en determinar si Aguirre contaba con antecedentes penales o procesos abiertos en Colombia, si tenía enemistades o vínculos con grupos delictivos en Ecuador o qué hacía en ese sector rural al momento del ataque.

No se ha precisado cuánto tiempo llevaba residiendo en Ecuador, ni si contaba con estatus migratorio regular.

Entorno y contexto del crimen

El lugar donde se registró el asesinato es una zona agrícola y de baja densidad poblacional, lo que dificultó la recolección de testimonios directos. No obstante, algunos moradores afirmaron haber escuchado detonaciones poco antes del hallazgo.

El hecho genera inquietud en una provincia como Manabí, donde en los últimos años se ha incrementado la violencia rural relacionada con el crimen organizado y los ajustes de cuentas, en particular en zonas alejadas de los centros urbanos.

Soledad y abandono en el extranjero

Aguirre Mesa, de aproximadamente 40 años, fue trasladado al forense sin que nadie lo acompañara, ya que no tenía familiares conocidos en el país. Su caso ha sido remitido a Cancillería y al Consulado de Colombia en Ecuador, con el objetivo de contactar a sus allegados y proceder con las diligencias para la repatriación o sepultura. (12)