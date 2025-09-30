Choque múltiple de motocicletas en Montecristi deja una víctima mortal y tres heridos

Un accidente de tránsito ocurrido a las 18h00 de este lunes, 29 de septiembre de 2025, en la vía a Los Bajos, Montecristi, dejó como saldo la muerte de Axel Mendoza. Era guardia de seguridad e identificado preliminarmente como la víctima mortal. Además, tres personas resultaron heridas luego del choque en el que se vieron involucradas tres motocicletas, según confirmaron autoridades locales.

Desarrollo del accidente

De acuerdo con los reportes iniciales, el siniestro ocurrió en un tramo de la vía a Los Bajos donde se movilizaban varias motocicletas. Tras la colisión, la víctima quedó tendida en el lugar sin signos vitales, mientras que dos mujeres y un hombre resultaron con lesiones de consideración.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud de la zona por personal de emergencia. Su estado de salud aún no ha sido confirmado de manera oficial, pero se conoce que recibieron atención inmediata para estabilizarlos.

Al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Montecristi, que colaboraron en las labores de auxilio. También acudieron agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quienes iniciaron las investigaciones para determinar la causa del siniestro.

La víctima mortal y su entorno

El fallecido fue identificado como Axel Mendoza, quien laboraba como guardia de seguridad. Según información proporcionada por allegados, el hombre esperaba convertirse en padre por segunda ocasión. Esto ha profundizado el dolor de su familia tras la tragedia.

Las autoridades han dispuesto acompañamiento psicológico y asistencia a los allegados de la víctima como parte del protocolo posterior a este tipo de incidentes.

Investigaciones en curso

La CTE y la Fiscalía trabajan en el levantamiento de información para esclarecer las circunstancias del accidente. Entre las posibles causas analizadas se encuentran el exceso de velocidad, las condiciones de la vía y posibles fallas mecánicas en las motocicletas.

Se espera que los peritajes técnicos brinden mayores detalles en los próximos días para establecer las responsabilidades y evitar futuros siniestros similares en la zona.

Los agentes levantaron evidencias en el lugar, incluyendo restos de las motocicletas involucradas. También recopilaron la ubicación de cada vehículo tras el impacto. Esto permitirá reconstruir la mecánica del accidente.

Contexto de la siniestralidad vial en Montecristi

Residentes del sector donde se registró el accidente pidieron mayor control policial y campañas de concienciación para reducir la siniestralidad.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores de motocicletas y vehículos en general. Insisten en que respeten los límites de velocidad, utilicen los implementos de seguridad adecuados y conduzcan con responsabilidad. (12)