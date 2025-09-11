Cayó en Santo Domingo: buscado por violación fue capturado tras 12 años prófugo

El 10 de septiembre de 2025, la Policía Nacional detuvo en Santo Domingo a Napoleón T., ciudadano con orden de captura vigente y condenado a 16 años de prisión por violación ocurrida en 2013. El operativo «Justicia 59» permitió ubicarlo en la avenida Tsáchila y Río Yanuncay, donde resultó arrestado tras permanecer prófugo durante más de una década.

Operativo «Justicia 59» permitió la captura

La acción policial se llevó a cabo en el Distrito Este de Santo Domingo, luego de labores de inteligencia e investigación. Según información oficial, agentes especializados identificaron los movimientos del procesado y activaron los protocolos correspondientes para su detención.

El arresto se ejecutó sin incidentes. Tras la aprehensión, el sujeto fue trasladado a órdenes de la autoridad judicial competente. La Policía Nacional recalcó que este procedimiento se realizó en estricto apego a la ley y a los derechos constitucionales.

El detenido, identificado como Napoleón T., tenía pendiente el cumplimiento de una sentencia emitida en firme. La justicia ecuatoriana lo declaró culpable del delito de violación a una menor de edad en un caso registrado en 2013, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Condena por violación a menor de edad

La investigación judicial determinó la responsabilidad del procesado y se dictó una pena de 16 años de privación de libertad. Sin embargo, el hombre había evadido la justicia, manteniéndose en condición de prófugo durante años.

Este delito, tipificado como uno de los más graves en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vulnera no solo la integridad física y psicológica de las víctimas, sino también el tejido social. Las autoridades subrayaron que este caso refleja la importancia de continuar con procesos investigativos sostenidos en el tiempo para hacer cumplir las sentencias.

La Policía Nacional reiteró que su compromiso es garantizar que quienes han sido sentenciados cumplan sus condenas. “Nuestro deber es hacer respetar la ley y proteger a los ciudadanos”, se señaló a través de un comunicado.

Contexto de la problemática

El arresto de Napoleón T. se enmarca en los esfuerzos de la Policía por dar cumplimiento a las sentencias firmes y reforzar la confianza ciudadana en la justicia. La captura también busca enviar un mensaje de que ningún prófugo puede evadir de manera indefinida su responsabilidad penal.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para el inmediato cumplimiento de la condena. Con este operativo, la Policía Nacional reafirmó su compromiso de velar por la seguridad ciudadana y de trabajar de manera constante para que los delitos de violación y otras agresiones graves no queden impunes (31).