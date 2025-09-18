Cayó en La Concordia: operativo revela producción de pornografía infantil con víctima familiar

La Policía detuvo a Juan Ramón C. V., de 47 años, el miércoles 17 de septiembre en el cantón La Concordia. Ocurrió por el presunto delito de pornografía infantil, tras una investigación de meses que reveló almacenamiento y producción de material de abuso sexual con una menor de su entorno familiar.

Operación Fénix 282 en La Concordia: resultados contundentes

El operativo, ejecutado por la Dirección Nacional de Investigación de Ciberdelitos (CiberPOL), permitió la captura del ciudadano, quien habría abusado de una menor durante al menos cuatro años. En ese tiempo, almacenó más de 100 archivos de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en cuentas digitales.

Según la investigación, el detenido utilizaba servicios en la nube de Google para compartir y conservar imágenes y videos, lo que facilitó su rastreo mediante cooperación internacional.

Detenido en La Concordia tras allanamientos simultáneos

La intervención incluyó dos allanamientos: uno en Puerto Quito, provincia de Pichincha, y otro en La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En los registros, la Policía decomisó un computador, seis teléfonos móviles y prendas vinculadas a la producción de los videos.

Además, la víctima, una menor de edad, fue rescatada y quedó bajo protección especializada. Autoridades confirmaron que se activaron protocolos de apoyo psicológico y acompañamiento integral.

Cooperación internacional clave en la investigación

El caso se resolvió con apoyo del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), la base de datos ICSE de INTERPOL y la iniciativa internacional OUR RESCUE. Estas entidades facilitaron la trazabilidad digital de los archivos y la confirmación de su origen.

Las autoridades destacaron que la articulación internacional permitió identificar rápidamente al sospechoso y detenerlo antes de que continuara la explotación.

Antecedentes y contexto nacional

El detenido ya registraba un proceso previo por abuso sexual. Con este arresto, la Policía Nacional reafirmó su compromiso contra los ciberdelitos y la explotación infantil. Se evidencia la necesidad de mayor vigilancia digital y cooperación internacional.

Voces oficiales y llamado social

“La protección de la niñez es una prioridad nacional. Este tipo de operativos permiten rescatar víctimas y desarticular redes que operan en la clandestinidad digital”, afirmó la Policía en un comunicado.

Organizaciones de derechos de la infancia exhortaron a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier indicio de abuso sexual o producción de material ilícito, subrayando que la detección temprana salva vidas y evita años de sufrimiento a las víctimas (31).