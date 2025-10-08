Capturan a tres presuntos asesinos tras crimen frente a notaría en Babahoyo

Lenín Enrique Zuñiga Castro, de 37 años, resultó asesinado a tiros la tarde del martes frente a la Notaría Cuarta de Babahoyo, en Los Ríos. Tres presuntos asesinos quedaron capturados tras una persecución policial.

Ataque a plena luz del día

El crimen ocurrió en la esquina de las calles Eloy Alfaro y García Moreno, en pleno centro del cantón. Testigos relataron que Zuñiga estaba frente al portal de la notaría cuando dos hombres se acercaron y le dispararon directamente en la cabeza.

La escena quedó marcada por el caos. Clientes y transeúntes corrieron al escuchar los disparos, mientras el cuerpo del hombre yacía sobre la vereda. En cuestión de minutos, unidades de emergencia y agentes policiales acordonaron el área.

Durante el ataque, una mujer identificada como Johanna Marina S., de 41 años, resultó herida. Estaba dentro de su vehículo estacionado frente a la notaría cuando una bala atravesó el parabrisas e impactó en su hombro izquierdo.

Víctima con antecedentes judiciales

Según el reporte policial, Zuñiga Castro tenía antecedentes por robo calificado en 2014 y registros por intimidación, estafa y extorsión. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen podría estar relacionado con conflictos previos, aunque la Policía evita adelantar hipótesis mientras avanza la investigación.

La víctima fue atacada con una pistola calibre 9 milímetros, arma usada comúnmente en hechos de sicariato en la provincia. Los agentes recogieron varias vainas percutidas en la escena, las cuales serán analizadas por Criminalística.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Zuñiga habría recibido amenazas de una organización delictiva, aunque este dato aún está en proceso de verificación.

Persecución y captura de los presuntos asesinos

Tras el ataque, la Policía activó un operativo inmediato de búsqueda. Testigos reportaron que los asesinos huyeron en un vehículo Vitara color vino, lo que permitió su rápida localización.

La persecución se extendió por la vía Babahoyo – Jujan, donde los uniformados lograron interceptar el automóvil al ingreso de una piladora. Dentro del vehículo se encontraban Michael Oswaldo P. (31 años), Carlos Manuel C. (22) y Elvis Enrique V. (29).

En poder de los detenidos se halló una pistola calibre 9 milímetros, la misma que será sometida a peritaje balístico para determinar si fue usada en el crimen.

Violencia que no cesa en Babahoyo

El asesinato de Zuñiga Castro se suma a una serie de ataques armados ocurridos en las últimas semanas en la provincia de Los Ríos, donde los delitos por encargo mantienen en alerta a las autoridades. La mayoría de los casos están vinculados a ajustes de cuentas o disputas criminales (31).