Cae banda de presuntos microtraficantes en El Carmen con droga, armas y explosivos

Cuatro personas fueron detenidas el 9 de septiembre en El Carmen, Manabí, durante un operativo ejecutado por la Brigada de Caballería Mecanizada. Los aprehendidos son señalados como presuntos microtraficantes, tras hallarse droga, armas de fuego y explosivos en una vivienda que habría funcionado como centro de acopio.

Operativo militar en El Carmen

La intervención se realizó gracias a información ciudadana que alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en un inmueble del cantón. Tras la verificación, los uniformados ingresaron al lugar y confirmaron la existencia de un punto de acopio y expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

En la inspección se decomisaron cinco bloques de cocaína con un peso aproximado de un kilo cada uno. Además, los militares hallaron seis fundas grandes con marihuana, trece fundas con base de cocaína y más de 120 dosis listas para la venta.

El reporte oficial detalla también la incautación de 67 cigarrillos de marihuana, 53 dosis de cocaína, 17 paquetes de papel para cigarrillos, dos molinos de marihuana y tres teléfonos celulares.

Droga, armas y explosivos incautados

Durante la operación, las fuerzas militares encontraron material bélico en poder de los presuntos microtraficantes. Entre las evidencias figuran 22 cartuchos calibre 9 mm, tres pistolas, un revólver, una navaja y dos tacos de explosivos.

Las autoridades informaron que el hallazgo de explosivos reviste especial preocupación, dado el riesgo que representa para la seguridad ciudadana y la estabilidad de la zona. El material será periciado por expertos de la Policía Nacional para establecer su origen y posible uso.

Los detenidos son: Nicole M., Ricardo C., Eduarda y Carmen E. Todos resultaron trasladados a la autoridad judicial competente para continuar +con el proceso legal.

Contexto del microtráfico en Manabí

El cantón El Carmen ha sido escenario de varios operativos recientes contra el microtráfico. Las autoridades insisten en que el microtráfico es uno de los principales generadores de violencia en los barrios, al estar vinculado a disputas entre bandas y delitos conexos como homicidios y extorsiones.

Estos operativos forman parte de las acciones permanentes para garantizar la seguridad.

Testimonios y reacción ciudadana

La Fiscalía General del Estado será la encargada de procesar a los detenidos. Mientras tanto, los militares y policías mantienen patrullajes preventivos en la zona para evitar represalias (31).