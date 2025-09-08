Balacera en Los Esteros deja tres muertos y tres heridos en Manta

Una nueva balacera estremeció a la parroquia Los Esteros, en Manta, la noche de este domingo 7 de septiembre de 2025. El ataque armado en el barrio Jaime Chávez Gutiérrez dejó tres personas fallecidas y tres heridas, entre ellas una en estado crítico.

El hecho ocurrió pasadas las 20h00, cuando sujetos armados llegaron al sector y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido. Según testigos, se escucharon más de 60 detonaciones, lo que provocó pánico entre los moradores de la zona.

Las víctimas de la balacera

De manera preliminar, se confirmó que los fallecidos son Fabián Mero Macías, conocido como el arrocero; Néxar Guadamud, alias la Capira; y Gustavo Guadamud, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el lugar tras el brutal ataque.

Los heridos fueron identificados como Roddy Guadamud Mora —quien permanece en estado crítico—, además de Valeria y Lugardo, quienes recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados a distintas casas de salud.

Escenario del crimen

El ataque armado fue directo y con gran intensidad. Los sicarios llegaron en vehículos, cerraron el paso y descargaron ráfagas de disparos contra las víctimas. En cuestión de segundos, la reunión se convirtió en una escena de horror que dejó a vecinos aterrados y familias buscando refugio.

La Policía llegó minutos después y acordonó el área para levantar evidencias. En el lugar se encontraron decenas de casquillos de bala, lo que confirma la violencia del ataque.

Contexto de violencia en Manta

Este hecho se suma al asesinato registrado horas antes en Montecristi, donde dos hombres fueron encontrados sin vida y con impactos de bala en la vía a la Refinería. Con esos nombres —Zambrano Robles Néxar Ignacio y Álava Santos Lenin Andrés— ingresaron a la morgue de Manta. La seguidilla de crímenes refleja la escalada de violencia que atraviesa la zona.

En lo que va del año, se contabilizan ya más de 350 muertes violentas en el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó, reflejando el alto nivel de violencia criminal que afecta a la provincia de Manabí.

Investigación en curso

Las autoridades no han confirmado las causas del ataque, aunque las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. La Fiscalía y la Policía mantienen las investigaciones abiertas para identificar a los responsables.

(20)