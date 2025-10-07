“Ayuden a mi mami”: clamor de un niño tras el asesinato de su madre en Puebloviejo

Katiuska Patricia Muñoz Medina, de 35 años, fue asesinada a balazos la tarde del lunes 6 de octubre, en el sector Bola de Oro, parroquia San Juan, del cantón Puebloviejo, cuando se desplazaba en motocicleta junto a su hijo.

Puebloviejo: madre asesinada frente a su hijo

El crimen sacudió al cantón Puebloviejo, una zona marcada por la violencia en la provincia de Los Ríos.

“Ayuden a mi mami”, gritaba desesperado el hijo de la víctima, un niño de unos 10 años, mientras sostenía el cuerpo ensangrentado de su madre tendido en el pavimento.

Vecinos del sector Bola de Oro salieron alarmados al escuchar las detonaciones. “Los asesinos no tienen compasión, son inhumanos”, expresaron testigos entre lágrimas, conmocionados por la brutal escena.

Ataque a plena luz del día

Según los primeros reportes, Muñoz Medina conducía su motocicleta con dirección a su domicilio. En medio del trayecto, fue interceptada por sujetos armados que dispararon varias veces sin mediar palabra.

Los impactos de bala la hicieron perder el control del vehículo y caer junto al menor. Pese a los intentos de los vecinos por auxiliarla, la mujer murió casi de inmediato debido a heridas en la cabeza y el pecho.

Los atacantes huyeron del lugar en una motocicleta, mientras el niño pedía ayuda entre sollozos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del cantón Ventanas para los procedimientos legales. La Policía Nacional levantó indicios balísticos y entrevistó a testigos del hecho.

Investigación en marcha y silencio oficial

Agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) y de la Policía Judicial asumieron la investigación. Hasta el cierre de esta nota, no se habían confirmado detenciones.

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre el móvil del crimen, pero evitaron adelantar conclusiones.

La Policía también verificará si Katiuska Muñoz había recibido amenazas previas o si el ataque podría estar relacionado con conflictos personales o con la ola de violencia que atraviesa Puebloviejo.



En los últimos meses, los ataques armados se han vuelto frecuentes, incluso en zonas rurales y a plena luz del día. Las víctimas, en su mayoría, son jóvenes o mujeres que quedan atrapadas en el fuego cruzado de la violencia criminal.

Comunidad consternada y clamor por seguridad en Puebloviejo

Los habitantes del sector Bola de Oro expresaron su temor por los recientes crímenes.

La tragedia de Puebloviejo evidencia una dolorosa realidad: la violencia criminal sigue arrebatando vidas y sembrando miedo entre sus habitantes (31).