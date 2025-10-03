Ataque con arma de fuego deja un fallecido y un herido en Manta

Este viernes, 3 de octubre de 2025, alrededor de las 17h00, un hombre fue asesinado y otra persona resultó herida en un ataque armado ocurrido en la vía Barbasquillo, cerca de la cancha de los abogados, en Manta, provincia de Manabí. Esta es víctima de sicariato número 400 en lo que va del año en el distrito policial de Manta. Además, el hecho se registró a cien metros de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector.

Detalles del ataque

Según testigos, el sicario disparó contra su objetivo mientras este se encontraba dentro de un vehículo color negro. Posteriormente, el atacante huyó a pie hacia la vía Manta 2000. Se dirigió en dirección a locales comerciales del sector Barbasquillo, donde al parecer alguien lo esperaba para facilitar su escape.

El herido fue trasladado a una casa de salud en un vehículo particular. Se conoció que su estado era delicado. Mientras, la Policía acudió al sitio y procedió a acordonar el área para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios.

Las víctimas forman parte de un incremento de la violencia que afecta al distrito policial Manta. Aquí, ya se contabilizan 305 muertes violentas. Además, suman 70 en Montecristi y 25 en Jaramijó, con un total de 8 fallecidos en los tres primeros días de octubre.

Ola de violencia en Manta

El sicariato se ha convertido en un problema persistente en Manta. Afecta tanto a la población civil como al comercio local. La cercanía de los ataques a zonas urbanas concurridas, incluyendo unidades policiales y áreas comerciales, evidencia la audacia de los agresores. También muestra la dificultad de prevenir este tipo de crímenes.

Los expertos en seguridad señalan que la violencia organizada se ha intensificado en los últimos años. Esto se debe a conflictos territoriales entre grupos delictivos y el tráfico de sustancias ilícitas. Cada ataque armado, como el ocurrido en Barbasquillo, contribuye al incremento de la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

Respuesta de las autoridades

Tras el ataque, el personal de la Policía Nacional acordonó la zona para preservar indicios y facilitar la investigación criminal. Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector y recaban testimonios de testigos para identificar a los responsables.

Consecuencias y estadísticas

El sicariato en Manta mantiene un ritmo alarmante. De las 400 muertes violentas registradas en el distrito policial este año, la mayor proporción se concentra en Manta (305). Le siguen Montecristi (70) y Jaramijó (25). Este nuevo ataque armado eleva la cifra de víctimas a 8 solo en los primeros tres días de octubre.

La continuidad de estos hechos refleja un problema estructural de violencia urbana. Esto requiere coordinación entre autoridades locales, nacionales y fuerzas de seguridad para reducir la incidencia de homicidios. (12)