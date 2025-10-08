Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

El violento hecho se registró alrededor del mediodía del lunes 6 de octubre en el Cementerio General de Playas, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al lugar y abrieron fuego contra varias personas que trabajaban en el sitio.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con el parte policial, los atacantes fingieron ser obreros que iban a colaborar con labores de construcción dentro del camposanto. Minutos después, sacaron armas de fuego y dispararon al menos cinco veces contra el grupo que se encontraba en el lugar.

Griselda María Mera Aveiga, de 41 años, recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada al Hospital Básico de Playas, donde llegó sin signos vitales.

Otras dos personas, identificadas como Katherine M., de 19 años, y Edhison T., de 25, resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al mismo centro de salud, donde permanecen estables bajo observación médica.

Pánico en plena jornada laboral

El ataque ocurrió mientras al menos seis personas realizaban labores de albañilería en el cementerio. Los testigos relataron que el estruendo de los disparos provocó momentos de caos y pánico, ya que el lugar se encontraba con varias familias visitando tumbas.

Los agresores escaparon a gran velocidad a bordo de la motocicleta en la que llegaron, con rumbo desconocido. En la escena, los peritos de Criminalística hallaron varios casquillos percutidos y levantaron evidencias para determinar el tipo de arma utilizada.

Investigación policial en curso

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores del cantón para intentar ubicar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen, aunque las autoridades no descartan que el ataque estuviera dirigido contra una de las víctimas. El caso está en manos de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida).

La muerte de Griselda Mera se suma a una serie de hechos violentos registrados en la provincia del Guayas durante las últimas semanas, lo que ha elevado la preocupación entre los habitantes de la zona. (12)