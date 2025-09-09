Ataque armado en Buena Fe: sicarios en moto disparan contra auto y dejan un muerto y tres heridos

Un ataque armado registrado en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, dejó un muerto y tres heridos. Dos sicarios en moto dispararon contra un vehículo en el que se movilizaban cuatro personas. La Policía investiga posibles vínculos con disputas entre bandas delictivas.

Ataque en plena avenida dejó un muerto y tres heridos

Los sicarios se movilizaban en una motocicleta, con casco y mascarilla para ocultar su identidad. Recorrieron varias cuadras hasta ubicar a su objetivo, identificado como Byran Manuel Loor Cuello, de 21 años.

El joven viajaba como copiloto en un automóvil junto a otras tres personas. El grupo circulaba por la avenida 7 de Agosto, a la entrada de Buena Fe, cuando los atacantes abrieron fuego.

El conductor, identificado como Hernán Alberto S., de 40 años, trató de esquivar los disparos y desvió el auto hacia un costado de la carretera. A pesar del intento, la ráfaga de balas impactó de lleno contra los ocupantes.

Un muerto y tres heridos

El ataque dejó como saldo un muerto y tres heridos. Byran Manuel Loor Cuello perdió la vida en el mismo lugar, mientras que los demás pasajeros resultaron heridos: Hernán Alberto S., conductor del auto, Mía Damaris H., de 40 años, y Daniel Alexander N., de 30.

Los sobrevivientes fueron trasladados a casas de salud cercanas, donde recibieron atención médica de emergencia. Según fuentes policiales, se mantienen bajo observación. Tras la balacera, los sicarios huyeron en la motocicleta y hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención.

Hipótesis y contexto de violencia

La investigación se centra en posibles disputas entre las bandas criminales conocidas como Lobos y Choneros, que mantienen enfrentamientos en la provincia de Los Ríos. Amigos del conductor señalaron que él trabajaba como taxista informal y, al momento del ataque, realizaba una carrera para conocidos. “Nunca imaginamos que terminaría en esta tragedia”, comentó uno de ellos.

Las autoridades trasladaron el cuerpo del fallecido hasta la morgue y luego a su domicilio, ubicado en el sector Nueva Buena Fe, donde familiares y allegados realizaron el velorio.

Violencia en Los Ríos

Los Ríos continúa como una de las provincias con mayores índices de muertes violentas en Ecuador. En cantones como Quevedo, Babahoyo y Buena Fe, la presencia de sicarios en motocicleta se ha convertido en una modalidad recurrente para ejecutar crímenes selectivos. Estos ataques suelen ocurrir en vías públicas y generan temor entre la población.

La Policía mantiene operativos en distintos sectores de Buena Fe, aunque hasta ahora no se reportan capturas relacionadas con este último hecho (31).